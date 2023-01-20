Dünyaca ünlü kahvaltının olmazsa olmazı: İşte Türkiye'nin o en meşhur peynirleri! Bunlar evde yapılıyor

Kahvaltının baş tacı peynir' in Türk mutfağında yeri çok büyük. Sık tükettiğimiz peyniri kahvaltıların yanı sıra sandviçlerde, böreklerde, omletlerde, makarnalarda, mevsim yeşillikleri ile beraber salatalarda, soslarda, eriştelerde, çorbalarda, meze olarak, her türlü kullanıyoruz. Peynir çeşitleri bakımından oldukça zengin olan ülkemizde Konya Küflüsünden, Ezine Beyaz Peynirine; Kars Kaşarından, Van Otlu Peynirine… İşte Türkiye’nin en meşhur peynirleri...

Ülkemiz peynir konusunda oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip. Öyle ki, Türkiye'ye alışveriş yapmaya gelen turistler, halk pazarından kalıp kalıp milyar dolarlık peynir alıyor. Konya Küflüsünden, Ezine Beyaz Peynirine; Kars Kaşarından, Van Otlu Peynirine… İşte Türkiye’nin en iyi peynirleri...

Ezine peyniri

Geleneksel Türk kahvaltısının olmazsa olmaz bir parçası olan Ezine Peyniri; inek, koyun veya keçi sütünden yapılabilir. Sert veya yumuşak seçenekleri olan peynir, tam yağlı ya da yarım yağlı olarak üretilir. Böreklere ve salatalara da konan Ezine Peynirinin Çanakkale-Ezine ve Trakya genelindeki çeşitleri meşhurdur. Beyaz ve sarı renktedir, küçük gözenekli bir yapısı vardır ve ağızda uzun süre krema tadına benzer güzel bir tat bırakır. Çanakkale'de Ezine'de yapılan Ezine peyniri inek, keçi veya koyun sütü kullanılarak yapılır. Dünyaca ünlü Ezine peynirinin sırrı, Kazdağları’nın eteklerinde yetişen koyun, keçi ve ineklerin sütünde gizli. Bu bölgede bulunan hayvanlar, yedikleri kekik ve diğer otların karışımı sayesinde hem verimli hem de lezzetli süt üreterek, Ezine peynirinin oluşmasına katkı sağlar. Coğrafi işareti de bulunan Ezine peyniri bölgeye önemli ölçüde katma değer sağlar. Kahvaltılık olarak kullanılır, kavun ile beraber çok güzel gider ya da salatalara eklenmesi salataya lezzet katar.

Kars gravyeri

Otlakları ve hayvanı bol Kars yöresine ait bu peynir, tam yağlı inek sütünden yapılıyor. Son dönemlerde üretimi iyice azalan Kars gravyer peynirini hálá Kars çevresinde ilkel koşullarda üretenler var. Biçim olarak Fransız ‘‘gruyere’’, tat olarak da İsviçre'nin ‘‘emmental’’ peynirine benzeyen Kars gravyerinin yapım süresi uzun. Olgunlaşması yani yeme kıvamına gelmesi yaklaşık 10 ay sürebiliyor. Peynirin içinde bir iki santim büyüklüğünde delikler bulunuyor. Bu delikler aynı zamanda satın alırken iyi olup olmadığı hakkında ipucu veriyor. Önemli olan deliklerin düzeni. Peynir parlak sarı renkte, peyniri saran kabuk ise daha koyu renkte olmalı. Deliklerin irili ufaklı ve düzensiz olması peynirin iyi olmadığına işaret ediyor.

Van Otlu Peyniri

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş olan Van otlu peyniri, isminden de anlaşılacağı üzere Van ilimize ait. Oldukça özel bir yapım aşamasından geçen bu peynir coğrafi işaret almıştır.

Van'ın geleneksel otlu peyniri ilkbaharda, hem sütün hem de otun bol olduğu dönemde, genellikle koyun sütünden üretilir. Bazen koyun sütüne inek, keçi sütleri de karıştırılmakta ve sütler çiğ olarak mayalanmaktadır. Salamura veya kuru tuzlama yöntemiyle 3 ay dinlendirilerek hazır hale getirilir. Tadı, aroması ve üretim kalitesiyle Van iliyle özdeşleşen otlu peynirin içinde sirmo (yabani sarmısakotu), heliz, mendo, siyabo, kekik, yabani nane olmak üzere mevsimi geldiğinde doğan toplanan yaklaşık 25 çeşit ot vardır. Mayalanma işlemi sırasında eklenen sarmısakotu, peynire lezzetini veren en önemli ot. Peynir yapıldıktan sonra bidon ve küplerle toprağa gömülür. 3 ile 7 ay arasında toprağa gömülü kaldıktan sonra çıkarılır. Yapımı oldukça zahmet ve sabır gerektiren bir sürece sahip olan Van otlu peynirinin tadı ve aroması eşsizdir. Peynir rengini ve tadını içine koyulan otlardan alır. Bu otlara göre renkleri krem ve beyaz olmak üzere değişir. Renklerine bu kadar etki eden otlar, tatlarında da büyük değişikliklere sebep olurlar.

Erzurum Civil Peyniri

Çeçil Peyniri yağsız olmasından dolayı rengi beyazdır. Ayrıca süt yağından uzak beslenmek zorunda kalan insanlar için diyet amaçlı kullanılabilir. Civil Peyniri Erzurum orjinli bir peynir türü olup Erzurum'dan çevre illere yayılmıştır. Çevre illerde rastlanılan peynir türü saç, tel, çeçil gibi adlarla anılan peynir türü olup Civil Peyniri ile karıştırılmamalıdır. Civil Peyniri’ne uygulanan askılama işleminden dolayı tel yapı kütle içinde ipliksi yapıdadır. Civil Peyniri’ni diğer tel peynirlerden ayırt eden en önemli özelliği tel yapısından kaynaklanmaktadır. Tel yapısı bir kütle içinde düz tel halindedir. Civil Peynirinin yapısında herhangi bir silindirik yapı mevcut değildir. Ayrıca Civil Peyniri kalıp halinde olmalı ve teller ayrışmamalıdır. Diğer tel peynirlerin üretimi Civil Peynirinin üretim aşamaları bittikten sonra devam etmektedir. Diğer tel peynirlerde mevcut olan son aşama tel yapısının silindirik özellik kazanmasını sağlamaktadır. Genelde dört parmak eninde kalıplar halindedir. Elazığ'da üretilen Şavak tulum peynirinden daha lezzetlidir. Civil Peyniri salamurada büyük kitleler halinde olduğundan tuzu az tutmaktadır. Bu özelliğinden dolayı tuz miktarı tel ve saç peynirlerinden az olmaktadır. Diğer tel peynirlerinin yüzey alanı fazla olduğundan tuzu tutma miktarı fazladır. Civil Peyniri yapımında herhangi bir katkı maddesi kullanılmaz. Üretiminde sadece süt maya ve tuz kullanılmaktadır.

İzmir Tulum Peyniri

İzmir'e ait olan bu tulum peyniri, Aydın, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Muğla şehirlerinde de üretilmektedir. Ege'nin vazgeçilmez tatlarından biri olan bu peynir ülke geneli tarafından çok seviliyor.

Adapazarı İsli Çerkez Peyniri

İsli Çerkez Peyniri, kekik ve kırmızı pul biberli, cevizli, bademli ve yeşil zeytinli gibi çeşitli çeşniler ile hazırlanabilir. Genellikle inek veya koyun sütünden yapılır. Süt mayalandıktan sonra ince ince dilimlenip suyun içine atılır. Daha sonra da sudan çıkarılan peynirler iyice kurutulur. Kurutma işlemi genellikle odun ateşinden bir miktar yukarı asılarak odun ateşinin yaymış olduğu ısı ile gerçekleşir. Bu şekilde kurutma işlemi peynirin çabuk bozulmaması ve uzun ömürlü olmasını sağlar. gıdahattı'nın aktardığı haberde: Genellikle bu peynirler sepet tarzda olan kaplara yerleştirilerek yuvarlak veya yassı bir görünüme sahip olurlar. İsli peynirin içerisine çeşitli otlar ya da ceviz katılarak yapılan oldukça fazla çeşitleri bulunur. Kızartılıp tüketilen isli peynirin lezzeti de efsanedir.

Diyarbakır Örgü Peyniri

Örgü peyniri genellikle Diyarbakır yöresinde yapılır. Görüntü olarak çeçile benzer. Diyarbakır örgü peyniri bileşim yönünden beyaz peynire, üretim teknolojisi açısından ise kaşar peynirine benzer. Söz konusu peynirin yağ oranı yüksek, homojen, plastik telemeli, elastik yapıda yarı sert, kendine özgü karakteristik tat ve aromaya sahip, besin değeri yüksek ve tipik saç örgüsü şeklinde bir peynir çeşididir. Rengi, krem beyaz veya hafif sarımsıdır, kendine özgü karakteristik hoşa giden tat ve aromaya sahiptir. Elle iplik şeklinde ayrılabilir, parlak bir görünüme ve esnek bir yapıya sahiptir.

Çorum Kargı Tulumu

Deri tulum peynirleri, yağ üretiminden artan sütlerin değerlendirilmesi amacıyla kırsal yörelerde geleneksel olarak yapılan ve tüketilen peynirlerdir. Tulum peynirlerinin lezzeti, yapıldığı bölgeye ve kullanılan süte göre farklılık gösterir. Kargı tulumu bunlardan biri. Çankırı, Çorum yöresinde, sonbahar sütünden yapılan lezzetli bir yağlı tulum peyniridir. Uzun süre bozulmadan tazeliğini koruyabilen kargı peyniri yağı alınmamış sütten koyun derisinin çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilmiş tulumlara basılarak 500 gram, 1 ve 1.5 kilogram olarak satılır.

Divle Obruk Peyniri

Karaman'da rengini 5 ay boyunca bekletildiği mağaradan alan, coğrafi işaret belgesi ile üretilen "Divle Obruk Peyniri" şehirlerde sevilerek tüketilen Türkiye’nin önemli geleneksel peynir çeşitlerinden birisidir. Divle tulum peyniri tamamıyla aile tipi işletmelerde ve küçük mandıralarda babadan kalma yöntemlerle üretilir. Ayrancı ilçesine bağlı en eski yerleşim yerlerinden biri olan Üçharman köyü, içerisinde bulunan yüzlerce şifalı otu bünyesinde barındıran bir floraya sahiptir. Divle Obruk Peyniri işte bu yayla ve meralarda tamamen doğal yollarla beslenen koyun ve keçilerden elde edilen çiğ sütten yapılan peynirdir. Eski adı "Divle" olan köyde 36 metre derinliğinde 250 metre uzunluğunda, köylülerin "obruk" adını verdiği mağara soğuk hava deposu olarak kullanılır. Divle peynirini diğer peynirlerden farklı yapan peynirin olgunlaşması için obruk denilen mağaraya konmasıdır. Obruğa konan tulumların üzerlerinde yaklaşık 1 ay sonra önce mavi, sonra beyaz ve daha sonra da kırmızı renkli küf mantarları ürer. Dünyada sadece Karaman’ın Ayrancı İlçesinde üretilen Divle Obruk Peynirinin geçmişinin yaklaşık 700 yıl öncesine kadar dayandığı tahmin edilmektedir.

Antep Peyniri

Antep peyniri, Gaziantep şehrinde yapılır ve her yere buradan dağılır. Gaziantep’te “Pişken” ya da “Kelle” olarak da adlandırılır. Görüntüsü oval ya da topak şeklindedir. Bu şekil peynirlerin geleneksel olarak avuç içerisinde şekillendirilerek üretilmesinden dolayıdır. Çiğnenmesi esnasında ağızda gıcırdama hissi bırakır. Rengi gri-beyaz arasıdır. Yağsızdır. Yapısı kaşar peynirine benzer ve dilimlenebilir. Hellim gibi kızartılarak da yenebilir. Çoğunlukla ilkbahar aylarında hazırlanıp, yaz ve kış aylarında tüketilmek üzere çok fazla miktarda yapılır, korunması ve bozulmaması için salamura olarak bol tuzlu suda saklanan sert bir peynirdir. Bu sebeple tüketilmeden önce mutlaka suda bekletilmesi gerekir. Keçi, inek ve koyun sütünden hazırlanır. İrmik helvasına eklenebilir, böreklere lezzet katar.

Mihaliç Peyniri

Mihaliç peyniri eski bir peynirdir ve kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na kadar gider. Mihaliç Cumhuriyet öncesi Bursa Karacabey ilçesinin resmi adıdır. Mihaliç peyniri, Balıkesir-Bursa hattında, çoğunlukla tam yağlı çiğ kıvırcık koyun sütünden yapılır. Kimi yörede keçi veya inek sütünden de üretilir. Sertleşmeden ve kurumadan önce salamurada saklandığından İtalyanların ünlü Parmesan peyniri ile karşılaştırılır. Keskin ve tuzlu tadından ötürü, parmesan gibi, salata veya fırın ürünleri dahil olmak üzere birçok yemeğe ızgara olarak ilave edilir. Rendelenmiş olgun ve sert mihalıç peyniri makarnanın üzerine rendelenebilir. Bununla birlikte, tıpkı diğer peynirler gibi, meze ve garnitürde de kullanılarak ana yemekleri tamamlar. Beyaz renkte, yuvarlak gözenekli, sert, pürüzlü ve kabuklu bir peynirdir. Küçük gözenekli olanı makbul değildir. Kendine özgü lezzeti olan, yağlı ve tuzlu, besleyici bir peynir olan mihalıç bazı yörelerde ‘‘kelle‘‘ peyniri adıyla da anılır. Bu peynirin başka bir özelliği ise oldukça dayanıklı olmasıdır. Hatta hacca gidenler hava almayacak şekilde beze sardıkları bu peyniri yanlarında götürür.

Köy Peyniri Nasıl Yapılır? Köy peyniri genel olarak pastörize süt üzerinden hazırlanmakta ve maya ile beraber kalsiyum eklenmek suretiyle ele alınmaktadır. Aynı zamanda besleyici bir peynir olması ile beraber beyaz peynir olarak da ifade edilir. Kültür katılmadan sütün mayalanması ile beraber hazırlanmış bir peynirdir.

Evde peynir yapımı mayalı?

Evde peynir mayası ile peynir nasıl yapılır? 5 litre sütü ocağa alıp ILIK olacak şekilde ısıtın sakın sıcak olmasın. Daha sonra 1 çorba kaşığı peynir mayası ekleyip karıştırın üzerine kapakla kapatıp 2 saat dinlendirin. Jel kıvamını alınca temiz bir tülbent ve ince bir çuval içinde altına süzgeç ve büyük bir kap koyup süzdürün. Peynir altı suyunu sakın dökmeyin.

Sert peynir nasıl yapılır?

Sütü derin bir tencerede kaynatıp içine limon suyu ya da sirkeyi ekleyin ve karıştırın. Süt kesilmeye başlar. Kesilen sütü birkaç dakika daha kaynatıp içinde oluşmaya başlayan topakları kevgirle toplayın. Tüm süt kesilip peynir olana kadar bu işlemi sürdürün.

Evde Ezine peynir yapımı?



Doğal ortamlarda otlamış hayvanların sütleri doğru oranda karıştırılarak 67 derecede 30 dakika pastörize edilir ve pastörize işleminin ardından mayalanması için buzağıların midesinden alınan şirden adlı enzim kullanılır. Mayalanma ardından oluşan pıhtı, kesilme ve presleme işlemine tabi tutulur.

Deliksiz peynir nasıl yapılır?

Çiğ sütten peynir yapımı

Çiğ Sütten Evde Peynir Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Sütçümüzden aldığımız taze inek sütünü tencereye koyup ısıtıyoruz. ...

1 tatlı kaşığı peynir mayasını koyup karıştırıp tencerenin kapağını kapatıyoruz. ...

Bıçakla büyük dilimlere ayırıp büyük süzgecin içine tülbent serip oluşan peynir peltesini yavaşça aktarıp süzüyoruz.

Peynir yapmak için hangi sirke kullanılır? Evde peynir yapımı - sirke;

Bu sirke elma ya da üzüm sirkesi olabilir. Yaklaşık 4 litre için 1/2 çay bardağı sirke yeterli olacaktır. Sirkeyi ilave edin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıkça süt kesilecek ve içerisinde tortular oluşmaya başlayacaktır.