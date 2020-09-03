Dünyaca ünlü Fransız düşünür Michel Onfray'dan çok konuşulacak Erdoğan tespiti

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki faaliyetlerini engellemek için provokatif hamlelerde bulunan Yunanistan'a en büyük desteği Almanya ve Fransa verdi.

Konuyla ilgili Fransız entelektüel hayatının son çeyrek yüzyılına damgasını vuran en önemli düşünürlerden Michel Onfray, değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesininin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u adeta topa tutan Onfray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan içinse önemli tespitlerde bulundu.

Sinan Baykent'e konuşan Fransız düşünür, Avrupa 'medeniyeti'nin çöktüğünü söyledi. Onfray, şunları söyledi:

"Medeniyetimiz çökmektedir zira zamanını doldurmuştur. 2000 yıl, ölmek için iyi bir yaştır. Dolayısıyla da medeniyetimiz "son evre"sini idrak etmektedir."

(Michel Onfray)

"Türkiye'yi hizmetçiye dönüştürmek istiyordu, şimdi de..."

"Macron, Fransa'yı sattı" diyen Michel Onfray, Macron'un Fransa'ya yabancı bir dış politika izlediğini belirtti.

Fransız düşünür, "Macron'un dış politikası Maastricht'çilerin dış politikasıdır. Bu güruhun yegane uğraşı liberal bir Avrupa inşa edip hesabına çalıştıkları küresel bir dünya hükümetine ön ayak olmaktır. Kısa ve orta vadede ulusları sulandırıp "Avrupa'cı" asitte erittikten sonra emperyalist bir Avrupa Devleti'ni bina etmek istiyorlar. Böylesi bir devletin şimdiden bir bayrağı, bir marşı, bir şiarı, bir para birimi, bir hukuku, bir parlamentosu ve sınırları var. Bu devlet tasavvuru bir zamanlar Türkiye'yi hizmetçiye dönüştürmek istiyordu, şimdi de Lübnan'ın yanı sıra ABD tarafından darmadağın edilen Irak, Libya, Mali ve Suriye gibi ülkeleri… Uzun vadede bütün gezegenin piyasa kurallarına uygun işlediği bir düzeni hayal ediyorlar. Hal böyle olunca, Macron'un dış politikası Fransa'nın değil Fransa'ya yabancı bir dış politikadır." dedi.

Çok konuşulacak Erdoğan tespiti: Büyük lider

Dünyaca ünlü Fransız düşünür Michel Onfray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili de dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Onfray şu ifadeleri kullandı:

Sizin Cumhurbaşkanınız kendi ülkesi için gerekli olan politikayı uyguluyor ancak bu Fransa'nın politikasıyla çelişiyor. İyi de bu durum zaten oyunun bir kuralıdır. Bir büyük lideri tam da böylesi anlarda aldığı kararlar üzerinden tartarız. Ülkesini satmayan, iradesini ipotek ettirmeyen veya kiralamayan lider büyük liderdir. Korur, saygı görür, güçlendirir. Macron Fransa'yı savunmuyor. Tam aksine Macron Fransa'nın yok oluşuna çalışıyor ve liberal kapitalizmin son aşaması olarak varsayabileceğimiz küresel bir hükümet istiyor. Giscard'dan Macron'a, Mitterand, Chirac, Sarkozy ve Hollande'a değin hepsi Fransa'yı küçük parçalarla sattılar.