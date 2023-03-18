Dünyaca ünlü Çinli milyarder dolandırıcılıktan gözaltına alındı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı, radikal sağcı aktivist Steve Bannon'a yakınlığıyla bilinen sürgündeki Çinli milyarder Guo Wengui, geniş çaplı bir dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olarak federal savcılar tarafından gözaltına alındı ve kendisine suç yüklendi.

Ağustos 2020'de Bannon'ın gözaltına alındığı yaklaşık 45 metre uzunluğundaki yatın sahibi olan Wengui, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (US Securities and Exchange Commission/SEC) soruşturduğu bir medya grubunun kurulmasına katkı sağladı.

Şarku’l Avsat'ın haberine göre, diğer takma adlarının yanı sıra Ho Wan Kwok diye de bilinen Guo, iletişim yoluyla dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı ve para aklama iddialarını içeren 12 maddelik bir iddianame kapsamında, 1 milyar dolarlık bir dolandırıcılık planı düzenlediğine yönelik yasal suçlamalarla 15 Mart günü New York'ta gözaltına alındı.

Guo'nun finansörü Kin Ming Je, namı diğer William Je'ye de adaleti engellemekten suç isnat edildi. Je an itibarıyla kaçak durumda.

ABD Savcısı Damian Williams'a göre Guo, "binlerce çevrimiçi takipçisini dolandırmak için karmaşık bir komploya öncülük ederek" 1 milyar dolardan fazla para elde etti.

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"Kendisine ve yakın akrabalarına yaklaşık 4 bin 645 metrekarelik bir malikane, 3,5 milyon dolarlık bir Ferrari ve hatta 36 bin dolarlık iki yatak satın almak ve 37 milyon dolarlık lüks bir yatı finanse etmek gibi harcamalar yapan Guo'ya, çaldığı paralarla ceplerini doldurmaktan yasal suçlama yöneltiliyor."

Bu parayla savcılara göre, diğer eşyaların yanı sıra yaklaşık 1 milyon dolarlık halılar, 4,4 milyon dolarlık bir Bugatti spor araba, bir Rolls-Royce Phantom, 62 bin dolarlık bir televizyon ve 53 bin dolarlık bir şömine odunluğu da alındı.

Savcılar Guo'nun 2018'de kurulan, kâr amacı gütmeyen iki kuruluşu (Rule of Law Foundation ve Rule of Law Society), "Çin'deki sözümona politik hedefleriyle uyuşan ve yatırım ve para kazanma fırsatlarıyla ilgili [Guo'nun] ifadelerine inanma eğiliminde de olan takipçileri bir araya getirmek" için kullandığını iddia ediyor.

Guo, Bannon'ın öncülük ettiği GTV Medya Grubu'na ya da Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS ve Himalaya Exchange de dahil, kendisinin diğer projelerine "yatırım yaparlarsa veya para aktarırlarsa büyük getiriler elde edecekleri" vaadiyle yatırımcılara yalan söylemekle suçlanıyor.

SEC'in dava dilekçesine göre "Aşağı yukarı Nisan 2020'den bu yana Guo, Birleşik Devletler ve dünya genelindeki yatırımcılardan toplamda en az yüzlerce milyon dolar toplanmasını sağlayan hileli menkul kıymetler arzları gerçekleştirdi".

Dilekçeye göre "Bu yatırımcıların haberi olmadan Guo ve mali danışmanı Je, kendilerini ve aile üyelerini zenginleştirmek için toplanan fonların büyük bir bölümünü zimmetlerine geçirdi".

Savcılar, yaklaşık 30 Nisan 2002'den 2 Haziran 2020'ye kadar 452 milyon dolarlık GTV hissesinin 5 bin 500'den fazla yatırımcıya satıldığının iddia edildiğini söyledi.

Dilekçede daha sonra Guo ve Je'nin GTV Private Placement aracılığıyla toplanan fonlardan 100 milyon doları, GTV'nin ana şirketinin ve şirketin nihai intifa hakkı sahibi olan Guo'nun yakın bir akrabasının yararına, serbest yatırım fonuna yönlendirdiği belirtiliyor.

Dava dilekçesinde, Guo ve Je'nin Himalaya Farm Alliance aracılığıyla hile yoluyla 150 milyon dolardan fazla, G|CLUBS adlı bir çevrimiçi üyelik kulübünden 250 milyon dolar ve yalan söyleyerek altın rezervleriyle desteklendiğini öne sürdükleri "H-Coin" kripto para borsası aracılığıyla 262 milyon dolar elde ettiği de öne sürülüyor.

SEC'in suçlamasıyla ilgili Bannon'a henüz suç isnat edilmedi. finansgundem'de aktarılan haberde: Bannon, Manhattan Bölge Başsavcısı'nın radikal sağcı medya mensubunu We Build the Wall kampanyasına bağış yapanları dolandırmakla suçladığı ayrı bir dolandırıcılık davasında yargılanıyor.