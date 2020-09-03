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Dünya Dünyaca ünlü aktör koronavirüse yakalandı
Dünya

Dünyaca ünlü aktör koronavirüse yakalandı

"The Rock" lakaplı dünyaca ünlü Hollywood oyuncusu Dwayne Johnson, birkaç hafta önce kendisinin, eşinin ve iki çocuğunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ancak hepsinin iyileştiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:37:00 -
Dünyaca ünlü aktör koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü bir paylaşım yapan dünyaca ünlü Hollywood oyuncusu Dwayne Johnson, kendisi ile tüm ailesinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

48 yaşındaki aktör yaptığı paylaşımda, eşi ve çocukları ile birlikte son üç hafta boyunca virüsle mücadele ettiklerini ve artık daha iyi olduklarını dile getirdi.

"Bu, bir aile olarak katlanmak zorunda kaldığımız en zor şeylerden biri oldu" diyen Johnson, küçük kızlarının çoğunlukla birkaç gün boğaz ağrısı şikayetinin olduğunu, ancak kendisiyle eşinin "sert bir gidişat" yaşadığını söyledi.

Geçmişte çok zor şeyleri atlattığını, ancak koronavirüsün tüm bunlardan farklı olduğunu söyleyen yıldız aktör, herkese ailelerini ve kendilerini koruma çağrısında bulundu.

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