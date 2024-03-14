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Spor Dünya yıldızı futbolcu kebapçıyla mahkemelik oldu!
Spor

Dünya yıldızı futbolcu kebapçıyla mahkemelik oldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-14 15:47:00 -
Dünya yıldızı futbolcu kebapçıyla mahkemelik oldu!

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Marsilya'daki bir kebapçıyla kriz yaşıyor. Fransız oyuncu isminin menüde kullanılmasının ardından restoran sahibine dava açtı.

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Marsilya'daki bir kebapçıyla kriz yaşıyor. Fransız oyuncu isminin menüde kullanılmasının ardından restoran sahibine dava açtı.

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Fransa'da ilginç bir olayla gündeme geldi.

KEBAPÇIYA DAVA AÇTI

Fransız futbolcu, kebapta isminin kullanılmasının ardından Marsilya'daki bir kebapçıya dava açtı.

Yıldız oyuncunun isminin yer aldığı menüde "Mbappe'nin kafatası kadar yuvarlak bir fırıncı ekmeği" ile birlikte servis edildiği ifade ediliyordu.

8 GÜN SÜRE

Avukatı aracılığıyla kebapçıya mahkeme açan futbolcu, adının menüden çıkarılması için 8 günlük bir süre verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Restoranın sahibi Mohamed Henni ise "Utanmıyor musun? Yapacak başka bir şeyin yok mu? Böyle bir şey için beni dava etmek mi? Bu gerçekten inanılmaz. Açıkçası buna inanamıyorum" diye konuştu.

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