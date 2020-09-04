Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden Su-35 savaş uçağını vurdular
Tayvan ABD üretimi hava savunma sistemleri ile sınır ihlali yapan Çin'e ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağını düşürdü.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile gerilim yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti'nin hava kuvvetleri envanterinde bulunan Rusya yapımı Su-35 savaş uçağı, Tayvan tarafından düşürüldü.
Sınır ihlali yaptı
Hindistan medyası dünya gündemine bomba gibi düşen bir haberi servis etti.
Habere göre; Tayvan'da bulunan hava savunma sistemleri, ülke sınırlarını ihlal eden Çin'e ait Su-35 savaş uçağını düşürdü.
Düşürülen savaş uçağının pilotunun yararlı olarak kurtulduğu ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.
Dikkat çeken detay
Tayvan'ın ABD üretimi olan Yüksek İrtifa Hava Savunması Sistemi (Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) ile Çin'e ait Rusya yapımı Su-35 savaş uçağını düşürmesi dikkat çekti.