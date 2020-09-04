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Dünya Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden Su-35 savaş uçağını vurdular
Dünya

Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden Su-35 savaş uçağını vurdular

Tayvan ABD üretimi hava savunma sistemleri ile sınır ihlali yapan Çin'e ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağını düşürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:28:00 - 2020-09-04 15:32:14

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile gerilim yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti'nin hava kuvvetleri envanterinde bulunan Rusya yapımı Su-35 savaş uçağı, Tayvan tarafından düşürüldü.

Sınır ihlali yaptı

Hindistan medyası dünya gündemine bomba gibi düşen bir haberi servis etti.

Habere göre; Tayvan'da bulunan hava savunma sistemleri, ülke sınırlarını ihlal eden Çin'e ait Su-35 savaş uçağını düşürdü.

Düşürülen savaş uçağının pilotunun yararlı olarak kurtulduğu ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Dikkat çeken detay

Tayvan'ın ABD üretimi olan Yüksek İrtifa Hava Savunması Sistemi (Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) ile Çin'e ait Rusya yapımı Su-35 savaş uçağını düşürmesi dikkat çekti.

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