Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 14 yaş altı finalleri çevrim içi yapıldı

ANKARA (AA) - Uluslararası Okul Sporları Federasyonu ve Uluslararası Satranç Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 14 yaş altı erkekler kategorisinde final turnuvası oynandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen şampiyonada Khorshidi Paji birinci, Read Samadov ikinci, Simon Lamaze ise üçüncü oldu.



Şampiyona, 17 yaş altı kızlar kategorisinde 24 Ekim'de oynanacak karşılaşma ile devam edecek.



