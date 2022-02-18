Dünya nefesini tuttu! Rusya az önce duyurdu: Nükleer balistik füze ateşlenecek
Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz sürerken Moskova yönetiminden gerilimi tırmandıracak bir adım geldi. Rusya, tatbikatlar kapsamında yarın nükleer balistik ve seyir füzelerini ateşleyecek.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumartesi günü Rusya'nın nükleer balistik ve seyir füzelerinin fırlatılmasını içeren tatbikatları denetleyeceği belirtildi.
Tatbikatlar, Rusya ile Batı arasındaki gerilimin tırmandığı bir sırada gerçekleşecek.
Ukrayna yakınlarındaki Rus askeri yığınağı, Moskova'nın batıdaki komşusuna saldırabileceğine dair korkuları körükledi.
Rusya ise işgal iddialarını reddediyor.