Dünya Messi'yi konuşuyor

Barcelona'dan ayrılarak gittiği Paris Saint-Germain'de geçen sezon 5 ortaya koyduğu performans tartışma konusu olan Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nda kendini yeniden buldu. Yıldız futbolcu Finalissima 2022'den sonra Estonya ile oynanan hazırlık maçında da şov yaptı.

76 dakikada 5 gol attı

Lionel Messi, Estonya karşısında 8. dakikada penaltıdan olmak üzere 45., 47.,71. ve 76. dakikada attığı gollerle takımına 5-0'lık galibiyeti getirdi. Eski günlerinden bir seçki sunan Arjantinli yıldız, sosyal medyada da gündemin zirvesine yerleşti.

İtalya maçına da damga vurmuştu

Finalissima 2022'de de İtalya'yı 3-0 mağlup eden Arjantin'de Lionel Messi yaptığı 2 asistle maça damga vurmuş ve takımına kupayı getirmişti.