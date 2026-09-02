Dünya liderliği kılıfıyla coğrafyayı parselleme şovuna kalkıştı! Trump’tan Hürmüz Boğazı için skandal "Trump Boğazı" şovu!

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaretin ve İslam coğrafyasının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerinden yine çirkin bir şov ve algı operasyonuna imza attı. Sosyal medya hesabından küstahça bir paylaşımda bulunan Trump, ABD’nin boğaz üzerinde sözde kontrol sağladığını iddia ederek boğazın adının "Trump Boğazı" olarak değiştirilmesi gerektiğini öne sürdü. "Tıpkı Amerika’nın kendisi gibi, bu boğaz da hiç olmadığı kadar popüler olurdu" diyerek küresel sömürgeci zihniyetini sergileyen Trump, uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı hakkında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Trump, ABD’nin boğaz üzerinde kontrol sağladığını öne sürerek bölgenin adının değiştirilmesini önerdi. Ancak bu önerinin ciddi bir girişim olmadığını daha sonra açıkladı.

“TRUMP BOĞAZI” ÖNERİSİNDE BULUNDU

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı’nın mevcut isminin değiştirilmesi fikrini ortaya attı. ABD Başkanı, paylaşımında “Artık burayı ABD’nin kontrolü altına aldığımıza göre, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika’nın kendisi gibi, bu boğaz da hiç olmadığı kadar popüler olurdu.” ifadelerini kullandı.

“SADECE BİR LATİFEYDİ”

Trump’ın paylaşımının ardından gözler ABD Başkanı’nın bu sözlerinin arkasında durup durmadığına çevrildi. Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump’a, Hürmüz Boğazı’nın adını değiştirme önerisi konusunda ciddi olup olmadığı soruldu. Trump, bu soruya “Hayır, sadece ortaya atılmış bir latifeydi” yanıtını vererek sözlerinin ciddi bir isim değişikliği girişimi olmadığını belirtti.

DAHA ÖNCE DE COĞRAFİ İSİMLERİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin sözleri, daha önce attığı benzer adımları da yeniden gündeme getirdi.

ABD Başkanı, 2025’te göreve geldikten sonra Meksika Körfezi’nin adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesini öngören bir kararname imzalamıştı. Meksika yönetimi ise uluslararası nitelikteki ortak bir su kütlesinin adının tek taraflı biçimde değiştirilemeyeceğini savunarak karara karşı çıkmıştı.

Trump, son olarak 27 Ağustos’ta Kanada sınırındaki Ontario Gölü’nün adının “Amerika Gölü” olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesine imza atmıştı.