Dünya kupasına gidecek takımlar hangileri? Dünya kupasına kaç takım katılacak?
2022 Dünya Kupası’na gidecek takımlar | 2022 yılında Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası için geri sayım başladı. Futbolseverler hangi ülkelerin Dünya Kupası’na katılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2022 dünya Kupası’na kaç takım katılacak? 2022 Dünya Kupası ne zaman?
2022 Dünya Kupası, Katar’ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Katar’da yaz aylarında hava sıcaklığının 45 dereceleri bulması sebebiyle ilk kez turnuva sonbahar-kış mevsimine denk getirildi. Turnuva öncesinde Avrupa, Asya, Güney Amerika, Afrika elemeleri sürüyor. Peki, hangi takımlar Dünya Kupası’na katılacak?
Dünya kupasına gidecek takımlar hangileri? Dünya kupasına kaç takım katılacak?
6 Haziran 2019 tarihinde başlayan elemeler, 2022 yılının Haziran ayında tamamlanacak. Avrupa’dan turnuvaya 13 takım katılacak. Şimdiye kadar Avrupa’dan Sırbistan ve İspanya Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.
2022 Dünya Kupası’nda 32 takım yer alacak. Turnuvanın grup aşamasında takımlar dörderli olmak üzere toplam sekiz gruba ayrılacak ve her grupta takımlar tek devreli lig usulü ile mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek. Ev sahibi Katar, otomatik olarak A1 pozisyonuna yerleşerek ilk maçını 21 Kasım 2022'de oynayacak.