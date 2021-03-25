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Spor Dünya Kupası Türkiye puan durumu
Spor

Dünya Kupası Türkiye puan durumu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Bu başarılı sonucun ardından futbolseverler G grubu puan durumunu ve maç takvimini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye'nin kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 09:03:00 -
Dünya Kupası Türkiye puan durumu

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye, Hollanda'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar 4-2'lik galibiyetle turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Hollanda maçının ardından pek çok kişi puan durumu ve fikstürü araştırmaya başladı. Peki, Türkiye'nin kaç puanı var?

Dünya Kupası Türkiye puan durumu

 

27 Mart Cumartesi

20.00 Norveç-Türkiye

30 Mart Salı

21.45 Türkiye-Letonya

Gruptaki diğer maçla 9.,10. ve 11. aylarda oynanacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk gün sonuçları

A Grubu

Sırbistan-İrlanda Cumhuriyeti: 3-2

Portekiz-Azerbaycan: 1-0

D Grubu

Finlandiya-Bosna Hersek: 2-2

Fransa-Ukrayna: 1-1

E Grubu

​​​​Belçika-Galler: 3-1

Estonya-Çekya: 2-6

G Grubu

Türkiye-Hollanda: 4-2

Cebelitarık-Norveç: 0-3

Letonya-Karadağ: 1-2

H Grubu

Malta-Rusya: 1-3

Slovenya-Hırvatistan: 1-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Slovakya: 0-0

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