Dünya Kupası Türkiye puan durumu
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Bu başarılı sonucun ardından futbolseverler G grubu puan durumunu ve maç takvimini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye'nin kaç puanı var?
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye, Hollanda'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar 4-2'lik galibiyetle turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Hollanda maçının ardından pek çok kişi puan durumu ve fikstürü araştırmaya başladı. Peki, Türkiye'nin kaç puanı var?
Dünya Kupası Türkiye puan durumu
27 Mart Cumartesi
20.00 Norveç-Türkiye
30 Mart Salı
21.45 Türkiye-Letonya
Gruptaki diğer maçla 9.,10. ve 11. aylarda oynanacak.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk gün sonuçları
A Grubu
Sırbistan-İrlanda Cumhuriyeti: 3-2
Portekiz-Azerbaycan: 1-0
D Grubu
Finlandiya-Bosna Hersek: 2-2
Fransa-Ukrayna: 1-1
E Grubu
Belçika-Galler: 3-1
Estonya-Çekya: 2-6
G Grubu
Türkiye-Hollanda: 4-2
Cebelitarık-Norveç: 0-3
Letonya-Karadağ: 1-2
H Grubu
Malta-Rusya: 1-3
Slovenya-Hırvatistan: 1-0
Kıbrıs Rum Kesimi-Slovakya: 0-0