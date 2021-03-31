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Spor Dünya Kupası elemelerinde şok skor! 14-0
Spor

Dünya Kupası elemelerinde şok skor! 14-0

Dünya Kupası Asya Elemeleri kapsamında Moğolistan ile karşılaşan Japonya deplasmanda rakibine acımadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 14:26:00 -

Japonya, Dünya Kupası elemelerinde tarihi bir skora imza attı. Moğolistan ile deplasmanda karşı karşıya gelen Japonya Milli Takımı, zayıf rakibine 14 gol attı.

Mücadele boyunca üstün bir oyun sergileyen Japonya, rakibi karşısında 34 şut denemesi yaparken bunlardan 25'in de isabet sağladı. Moğolistan ise maç boyunca isabetli şut atamadı.

Japonya'da Yuya Osaka, hat-trick yaparken Inagaki, Ito ve Furukashi takımlarına attıkları iki golle katkı sağladı.

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