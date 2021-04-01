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Spor Dünya Kupası Elemeleri'nde bir gecede 15 karşılaşma
Spor

Dünya Kupası Elemeleri'nde bir gecede 15 karşılaşma

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bir gecede 15 karşılaşma birden yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 01:08:00 -
Dünya Kupası Elemeleri'nde bir gecede 15 karşılaşma

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin üçüncü haftası, B, C, D, F, I ve J gruplarında oynanan 15 karşılaşmayla tamamlandı.

C Grubu'nda İtalya, Litvanya deplasmanından 3 puanla döndü. Konuk ekip, 48. dakikada Sensi ve 90+4. dakikada Immobile'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

D Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa, konuk olduğu Bosna Hersek'i 1-0'lık skorla geçti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 60. dakikada Griezmann kaydetti.

I Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği Polonya'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 19. dakikada penaltıdan Kane ve 85. dakikada Maguire'ın golleriyle 3 puana uzandı. Polonya adına 58. dakikada Mader'in attığı gol, mağlubiyeti engelleyemedi.

Üçüncü hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

- B Grubu:

Yunanistan-Gürcistan: 1-1

İspanya-Kosova: 3-1

- C Grubu:

Litvanya-İtalya: 0-2

Kuzey İrlanda-Bulgaristan: 0-0

- D Grubu:

Bosna Hersek-Fransa: 0-1

Ukrayna-Kazakistan: 1-1

- F Grubu:

Avusturya-Danimarka: 0-4

Moldova-İsrail: 1-4

İskoçya-Faroe Adaları: 4-0

- I Grubu:

Andorra-Macaristan: 1-4

İngiltere-Polonya: 2-1

San Marino-Arnavutluk: 0-2

- J Grubu:

Ermenistan-Romanya: 3-2

Almanya-Kuzey Makedonya: 1-2

Liechtenstein-İzlanda: 1-4

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