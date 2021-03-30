Dünya kupası elemeleri Türkiye'nin puanı kaç?
Dünya kupası elemelerinde Türkiye'nin puan durumu merak ediliyor. A milli takımı bu akşam Letonya ile karşı karşıya geliyor. Peki, Türkiye'nin puanı kaç? Türkiye puan durumu ve ve fikstürü | Türkiye kaçıncı sırada? Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu ve kalan maçlar
2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, ilk maçında Hollanda'yı 4-2 ile geçtikten sonra bu kez de Norveç karşısında galibiyet kazandı. İşte Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu ve maç sonuçları...
Dünya kupası elemeleri Türkiye'nin puanı kaç?
1- Türkiye / 6 puan
2- Karadağ / 6 puan
3- Norveç / 3 puan
4- Hollanda / 3 puan
5- Letonya / 0 puan
6- Cebelitarık / 0 puan
Türkiye fikstürü
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye