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Spor Dünya kupası elemeleri Türkiye'nin puanı kaç?
Spor

Dünya kupası elemeleri Türkiye'nin puanı kaç?

Dünya kupası elemelerinde Türkiye'nin puan durumu merak ediliyor. A milli takımı bu akşam Letonya ile karşı karşıya geliyor. Peki, Türkiye'nin puanı kaç? Türkiye puan durumu ve ve fikstürü | Türkiye kaçıncı sırada? Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu ve kalan maçlar

Yeniakit Publisher
2021-03-30 21:50:00 -
Dünya kupası elemeleri Türkiye'nin puanı kaç?

2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, ilk maçında Hollanda'yı 4-2 ile geçtikten sonra bu kez de Norveç karşısında galibiyet kazandı. İşte Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu ve maç sonuçları...

Dünya kupası elemeleri Türkiye'nin puanı kaç?

1- Türkiye / 6 puan

2- Karadağ / 6 puan

3- Norveç / 3 puan

4- Hollanda / 3 puan

5- Letonya / 0 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Türkiye fikstürü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

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