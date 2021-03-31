Dünya Kupası Elemeleri günün sonuçları
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları devam ediyor. Futbolseverler gruplarda alınan sonuçları merak ediyor. Peki, Dünya Kupası’nda alınan sonuçlar nedir? Dünya Kupası Elemeleri toplu sonuç
Dünya Kupası Elemeleri günün sonuçları | Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftasının ilk gününde, A, E, G ve H gruplarında 10 karşılaşma oynandı.
Dünya Kupası Elemeleri günün sonuçları
Üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Azerbaycan-Sırbistan: 1-2
Lüksemburg-Portekiz: 1-3
E Grubu:
Belçika-Belarus: 8-0
Galler-Çekya: 1-0
G Grubu:
Cebelitarık-Hollanda: 0-7
Karadağ-Norveç: 0-1
Türkiye-Letonya: 3-3
H Grubu:
Kıbrıs Rum Kesimi-Slovenya: 1-0
Slovakya-Rusya: 2-1
Hırvatistan-Malta: 3-0