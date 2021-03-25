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Spor Dünya Kupası eleme maçı öncesi film gibi olay! Eli silahlı grup, milli takım otobüsünü durdurdu
Spor

Dünya Kupası eleme maçı öncesi film gibi olay! Eli silahlı grup, milli takım otobüsünü durdurdu

Dünya Kupası eleme maçı için Haiti'ye giden Belize Milli Takımı kafilesi eli silahlı isyancı bir grup, takım otobüsünün önünü kesti. Herkesin aşağıya inmesini isteyen grubu polis, uzun uğraşlar sonunda ikna etti. Polisin uzun uğraşlar sonunda ikna ettiği isyancılar, kimseye zarar vermeden kafileyi serbest bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 19:40:00 -
Dünya Kupası eleme maçı öncesi film gibi olay! Eli silahlı grup, milli takım otobüsünü durdurdu

Dünya Kupası eleme maçı için Haiti'ye giden Belize Milli Takımı kafilesi film gibi bir olay yaşadı.

Belize Milli Takımı'nı taşıyan otobüsün önü havalimanından otele gittikleri sırada eli silahlı bir grup motosikletli isyancı tarafından kesildi. Otobüse eskortluk eden dört polisi etkisiz hale getiren isyancılar, takım otobüsünün şoföründen otobüsü yol kenarına çekmesini ve kafilenin inmesini söyledi.

Polisler ikna etmeyi başardı

Kafile otobüsten inmeden önce, polisler isyancıları ikna etmek için uzun süre uğraştı. İsyancıları ikna etmeyi başaran polisler kimsenin zarar görmeden otele ulaşmasını sağladı. İsyancıların neden böyle bir şey yaptıkları ve ne talep ettikleri hakkında her hangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Olaylar FIFA ile paylaşıldı

Belize Futbol Federasyonu yetkilileri yaptıkları açıklamada, polisin isyancıları ikna ettiğini ve takımın otele geçip milli maç hazırlıklarına başladığını duyurdu. Belize Milli Takım oyuncusu Deon McCaulay, korkunç anlar geçirdiklerini tüm takım arkadaşlarının olaydan zarar görmeden kurtulmalarının kendileri için en büyük teselli kaynağı olduğunu söyledi. Belize Futbol Federasyonu, tüm detayları FIFA ile paylaştıklarını ve kafilenin güven içinde olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

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