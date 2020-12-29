Dünya koronavirüsle CHP tacizle çalkalandı

Hakkı Bilir İstanbul

Her gün bir CHP’li belediyede rüşvet, ihale yolsuzluğu, imar rantı gibi rezillikler patlarken, parti içinde ise taciz, tecavüz ve zina skandalları kamuoyunun gündemine yansıyor. CHP’de patlak veren son skandal ise yenilir yutulur cinsten değil.

Ahlâksız teklif

Kadın hakları konusunda mangalda kül bırakmayan CHP’nin Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in, vahşice bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin isimli genç bir kızı öldüren caniyi korumak için devreye girdiğinin iddia edilmesi, bugüne kadarki bütün rezaletlerin üzerine çıktı. CHP’nin arka bahçesi sol tandaslı kadın dernekleri ile sözde bağımsız medya STK’ları bu rezalet karşısında da susmayı tercih etti.

Yolsuzluk, rüşvet, taciz, tecavüz, zina!

Terör örgütü PKK’ya sırtlarını dayadıklarını açıklamaktan utanmayan HDP’nin yerel seçimlerde verdiği destekle göstermelik bir başarı kazanan CHP’deki rezaletler bitmek bilmiyor. Öyle ki dünya Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla uğraşırken, Türkiye, CHP’deki rezaletleri tartışıyor. 7-23 Aralık tarihleri arasında CHP’li belediyelerde toplam 18 rüşvet ve yolsuzluk skandalı kamuoyuna yansıdı. Yalova Belediyesi’nde 20 milyon 739 bin 664 liralık usulsüz ödeme tespit edildi. 14 kişi tutuklandı. Menemen Belediyesi’nin de CHP’li isimlerce adeta yendiği anlaşıldı. 179 bin nüfuslu Menemen ilçesinde 50 milyonluk vurgun yapıldı. Menemen’de yaşayan her bir vatandaşın cebinden CHP’liler eliyle 279 lira çalınmış oldu. Toplamda 10 kişi tutuklandı. CHP’li Ceyhan Belediyesi’ndeki vurgunun rakamı ise bilinmiyor. 300 milyon liralık bir rüşvetin döndüğünü tahmin edildiği imar rantında CHP’li Başkan Kadir Aydar tutuklandı. Yolsuzluk ve rüşvetle ilgili 2 soruşturma devam ederken, 2 de iddianame hazırlandı.

Örtme yüzsüzlüğü

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün bir kadına tecavüz ettiğinin ortaya çıkmasıyla başlayan rezalet zincirinde toplam rakam 14’e çıktı. CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı U.G.Y, İstanbul İl Başkan Yardımcıları Özgür Aydın, Yasin İlgar, Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz, Muğla İl Yöneticisi Mehmet A. Osmangazi İlçe Başkanı M.A., Kemer Eski İlçe Başkanı, Esenler, Kartal ve Ümraniye ilçe yöneticileri hakkında da taciz suçlaması yapıldı. Karagöz’ün tutuklandığı rezaletler silsilesiyle ilgili 2 de soruşturma başlatıldı.

Feministler suskun

Parti içindeki tecavüzcülere hiçbir tepki göstermeyen CHP’de, skandalların üstünü örtme furyası başladı. Tüm bu rezillikler olurken, vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin davasının da CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin tarafından üzerinin kapatılmaya çalışıldığı iddia edildi. Daha öncede CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, teşkilatındaki birçok taciz vakasını örtmeye çalıştığı gündeme yansımıştı. CHP’deki akıl almaz yolsuzluk ve tecavüz dalgasıyla ilgili aylardır suskunluklarını koruyan sol tandaslı kadın dernekleri ve medya organları da benzer tutumlarını sürdürüyor. CHP’deki son gelişmeleri konuşmak için aradığımız Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ısrarları aramalarımıza rağmen geri dönüş yapmadı.