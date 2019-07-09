0553 313 94 23

Dünya Eskrim Şampiyonası

- Milli takımın, organizasyonun düzenleneceği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki kampı başladı

09 Temmuz 2019 Salı 11:58
Dünya Eskrim Şampiyonası


ANKARA (AA) - Dünya Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kampa girdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli eskrimcilerin, başantrenör Valery Shturbabin yönetimindeki kampı, 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar sürecek.

Budapeşte'de 15-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkekler flöre kategorisinde Martino Minuto, Tevfik Burak Babaoğlu ve Batuhan Menküer, kadınlar flörede İrem Karamete, erkekler kılıçta Enver Yıldırım ve Hakan Yıldırım ile kadınlar kılıçta Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil ve Fatma Zehra Köse temsil edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:58
  1. Dünya Eskrim Şampiyonası
  2. eskrim
  3. Macaristan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hazineye ait sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacak
    1. Hazineye ait sanayi parselleri küçük..
    2. ‘Bisikletli zabıtalar’ iş başında
    3. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji..
    4. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    5. "Dijital Merkez Bankası Parası"..
    6. Trabzonspor muhabirleri kahvaltıda..
    7. Mardinli fotoğrafçıya anlamlı ödül
    8. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci..
    9. Döviz kurları
    10. Vedat Muriç karşılığında verilen 4..
    11. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci..
    12. Rektör Prof. Dr. Zeybek’ten Rektör..
    13. Siirtli öğrenciler Elmalı’da tarım..
    14. Petlas, dijital dönüşümle verimlilik..
    15. ABD, Meksika ve Çin’den inşaat çeliği..
    16. Manisa’da FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
    17. Üniversitelerde Ulusal Restorasyon..
    18. TAV uçak özel güvenlik hizmetini..
    19. Karaman’da Larende Altgeçidi..
    20. Arnavutluk ve Kosova, Balkan..
    21. Kayseri'deki tarihi Vezir Hanı'nda..
    22. Kırıkkale'de tornavidalı hırsız..
    23. Dünya Eskrim Şampiyonası
    24. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde..
    25. İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
    26. İki bina arasında mahsur kalan kedi..
    27. Nevşehir-Kayseri yolunda otomobil..
    28. Çatı katı yangını korkuttu
    29. PKK'nın alçak planı engellendi
    30. FETÖ "ablası" ile eşine hapis cezası
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!