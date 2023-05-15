Dünya devleri İlkay'ın peşinde!
Manchester City formasıyla yine dikkat çeken bir sezon geçiren İlkay Gündoğan'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek. İlkay için dünya devleri fırsat kolluyor.
The Athletic'in haberine göre; İngiliz ekibi takımda tutmak istediği İlkay Gündoğan'a 1 yıllık teklif yapmayı düşünüyor ancak yıldız futbolcunun takımda kalma şartı 2 yıllık sözleşme.
İspanyol devi Barcelona ise gelecek sezon İlkay Gündoğan'a formayı giydirmeyi çok istiyor ve 2 yıllık bir sözleşme teklif etti.
İki takımın kıyasıya yarıştığı transferde son kararı İlkay Gündoğan verecek.
Premier Lig'de bu sezon 30 maça çıkan İlkay Gündoğan 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi. İlkay bu maçların 26'sına 11'de başlamıştı.