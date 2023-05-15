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Spor Dünya devleri İlkay'ın peşinde!
Spor

Dünya devleri İlkay'ın peşinde!

Yeniakit Publisher
2023-05-15 17:33:00 -
Dünya devleri İlkay'ın peşinde!

Manchester City formasıyla yine dikkat çeken bir sezon geçiren İlkay Gündoğan'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek. İlkay için dünya devleri fırsat kolluyor.

The Athletic'in haberine göre; İngiliz ekibi takımda tutmak istediği İlkay Gündoğan'a 1 yıllık teklif yapmayı düşünüyor ancak yıldız futbolcunun takımda kalma şartı 2 yıllık sözleşme.

İspanyol devi Barcelona ise gelecek sezon İlkay Gündoğan'a formayı giydirmeyi çok istiyor ve 2 yıllık bir sözleşme teklif etti.

İki takımın kıyasıya yarıştığı transferde son kararı İlkay Gündoğan verecek.

Premier Lig'de bu sezon 30 maça çıkan İlkay Gündoğan 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi. İlkay bu maçların 26'sına 11'de başlamıştı.

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