Doğalgaz indirimi ne zaman, başladı mı, Türkiye'de bu ay doğalgaz bedava mı olacak? Bu ay ücretsiz mi? Doğalgaz faturası ne zaman bedava? Mayıs'ta ücretsiz doğalgaz müjdesi, doğalgaz fiyatları

Ücretsiz doğalgaz uygulaması, milyonların son dönemde gündeminde var olan bir konu olarak öne çıkıyor. Karadeniz doğal gazının işleme alınması ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde müjdeleri peş peşe açıklamış ve 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazdan da ücret alınmayacağını vurgulamıştı. Öte yandan konutlarda 1 ay fatura ödenmeyeceği de ifade edildi. Peki, bu açıklama hangi ayın faturalarını kapsıyor? Bu ay doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı? İşte ücretsiz doğalgaz uygulamasına dair merak edilenler.

DOĞALGAZ NE ZAMAN BEDAVA, BU AY MI?

Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

BEDAVA DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" şeklinde müjdeyi duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Bugün gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi.

MÜJDELER CEPLERİ ISITACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak. Sabah'ın aktardığı haberde: 12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak ifadelerine yer verildi.

Yeni faturalar 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak. Başkan Erdoğan'ın bir diğer müjdesi olan vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde ise 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak.

30 YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının konutların 30 yıllık doğalgazını karşılamaya yeteceğini ifade ederken, proje kapsamında tam kapasite sisteme doğalgaz verilmeye başlanıldığında ise Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 30'unu karşılamaya yeteceğini söyledi.

1 trilyon dolarlık değere sahip doğalgaz Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma noktasında da kilit rol oynayacak.

25 METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ TL?

1 yıl boyunca aylık olarak 25 metreküp doğal gazın devlet tarafından karşılanmasıyla birlikte vatandaşın faturasına 125-150 liralık indirim yansıyacak. Bugünkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.

Öte yandan uzmanlar önemli değerlendirmeler yapıyor

Karadeniz gazının devreye alınmasının ardından Türk bilim insanları çalışmalarını hızlandırdı. Uzmanlar, Bu başlangıçtır ve bunun da devamı gelecektir" değerlendirmesinde bulunuyor.

aradeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması ve devreye alma törenin ardından müjdeler arka arkaya gelirken, Türk bilim insanları da Karadeniz havzasındaki çalışmalarına hız verdi. Karadeniz havzasının enerji kaynakları açısından çok önemli bir bölge olduğunu söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Karadeniz’de Fatih Sondaj Gemisi ile başlayan 710 milyar metreküpe ulaşan keşfin bir başlangıç olduğunu ve yapılacak akademik çalışmalarla oldukça yüksek potansiyele sahip enerji kaynaklarının bulunabileceğinin altını çizdi.

Doğu Karadeniz’in enerji kaynaklarına yönelik yaptıkları çalışmaların tamamlandığını söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Batı Karadeniz’in enerji kaynaklarına yönelik yaptıkları çalışmanın da uluslararası indeksli bir dergide yayınlanmak üzere olduğunu söyledi. Prof. Dr. Maden, “Geçtiğimiz günlerde Filyos’tan, Batı Karadeniz’deki Tuna sahasında bulunan doğalgaz rezervi artık Türkiye’nin kullanımına sunuldu. Bununla ilgili bizim hem Doğu Karadeniz’de hem de Batı Karadeniz’de yaptığımız enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarımız var. Bunlardan Doğu Karadeniz ile ilgili olan petrol rezervleri ile ilgili olan kısmını yayınladık, şimdi Batı Karadeniz ile ilgili olan kısmını da tamamladık ve uluslararası indeksli akademik bir dergide yayınlanmak üzere. Bizim çevre denizlerimizde oldukça yüksek potansiyele sahip enerji kaynakları bulunmaktadır. Sadece petrol ve doğalgaz değil gaz hidrat açısından da oldukça zengindir. Geleceğin temiz enerjisi olarak görülen hidrojen açısından da zengin bir potansiyele sahip. Filyos’tan ülkemizin kullanımına sunulan bu doğalgaz bir başlangıç, elbette ki yeterli seviyelere ulaşılınca ve yeni rezervler bulundukça daha da fazla ülkemizin kullanımına sunulacaktır. Bu başlangıçtır ve bunun da devamı gelecektir. Yaptığımız çalışmalar bunun devam ettirilmesine yönelik” dedi.

“KARADENİZ OLDUKÇA BAKİR BİR ALAN”

Karadeniz’in geleceğin temiz enerjisi olarak görülen hidrojen açısından da çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Maden, “Denizlerimiz akademik anlamda çok çalışılmış alanlar değil özellikle enerji kaynakları açısından. Karadeniz oldukça bakir bir alan, Karadeniz iki ayrı havzadan oluşuyor, bu iki havzanın birbirine has özellikleri var bunların akademik anlamda çalışılması gerekiyor. Sadece balıkçılık ve turizm anlamında değil enerji kaynakları açısından da çalışılması gerekiyor. Bu ülkemizin bulunduğu konum nedeniyle jeopolitik konum gereği bir zorunluluktur, çünkü her türlü sektörün çalışması artık enerji kaynaklarına bağlı. Bu anlamda enerji kaynaklarına daha ucuz ve güvenli şekilde ulaşmak ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.