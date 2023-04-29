Altın tahmini ile ilgili şok iddia! Bugüne kadar tüm tahminleri duyuran uzmanları unutun! Ekonomist tahminini duyurdu

Gram altın güncel fiyatı 1260 TL dolaylarında seyrederken, yılın diğer aylarında yeni rekor bekleniyor. Piyasa uzmanı Artuğ Çetin'in gram altına dair yeni tahmini, çok konuşulacak. Ünlü ekonomist, gram altının yükseleceği yeni rakamı açıkladı. İşte, gram altın son dakika haberi...

Altın fiyatları, döviz kuru, dış piyasalarda yaşanan hareketlilik ve diğer birçok faktörden doğrudan etkilenebilir. Özellikle ABD’de yaşanan banka krizinin ardından FED’in alacağı faiz kararları altın yatırımcısı tarafından dikkatle takip ediliyor. Vatandaşların ilk tercihi ise gram ve çeyrek altından yana oluyor. Son dönemde altındaki yükselişi fırsata çevirmek isteyenler, altın alımlarına hız verdi. Altın yatırımcıları, bankaların alım ve satım arasındaki makasına göre hareket ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gram altın 1.200 lira seviyesini aşarken yükselişini ufak da olsa sürdürmüştü.

Altın borcu olanlar ve altın yatırımı yapmak isteyenler altın fiyatlarındaki değişimi anlık takip ederken, ekonomistlerin yaptığı yorumlara da kulak kabartıyor.

Finans piyasaları uzmanı Artuğ Çetin'in gram altın ile ilgili öyle bir tahminde bulundu ki sosyal medyada gündem oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dolar kurunda yaşanan yükselişlere göre şekillenen altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda rekor kırdı ve 1260 TL üzerine çıktı. Gram altın ile ilgili çarpıcı tahminde bulunan Artuğ Çetin, gram altının 8 bin TL olacağını söyledi.

Artuğ Çetin, ons altın fiyatının 2 bin dolara kadar yükselmesiyle ve piyasanın böyle devam edeceğini beklediği için ons altının 6 bin ve 8 dolar arasındaki seviyelerde olacağını öngörüyor.

Karar'a göre: Dolardaki bu yükselişin ise gram altını etkileyeceğini söyleyen Artuğ Çetin, ekranlardaki gram altın ile piyasadaki fiyatın çok farklı olduğunu ve piyasanın çok daha yüksek seviyelerde olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2023 GÜNCEL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda 1.200 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 1. 245 liradan işlemde.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 2.244 liradan alınıyor. 29 Nisan'da çeyrek altının satış fiyatı ise 2.300 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Hafta sonu yarım altın bugün 4.476 liradan alınıyor, 4.587 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 8 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 8 bin 897 liradan alınırken 9 bin 064 liradan satışta.