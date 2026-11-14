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300 yıllık gelenek: Altın teller ilmek ilmek bileziğe dönüşüyor

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IHA Giriş Tarihi:

300 yıllık gelenek: Altın teller ilmek ilmek bileziğe dönüşüyor

Tokat bileziği, burma tekniğiyle ince altın tellerin örülüp burulmasıyla ortaya çıkıyor. Tamamen el emeğiyle üretilen bilezik, kentin simgeleri arasında yer alıyor.

#1
Foto - 300 yıllık gelenek: Altın teller ilmek ilmek bileziğe dönüşüyor

Yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olan Tokat bileziği, günümüzde ağırlıklı olarak özel sipariş üzerine hazırlanıyor. 22 ayar altından üretilen bileziğin ağırlığı 35 gramdan 150 grama kadar çıkabiliyor.

#2
Foto - 300 yıllık gelenek: Altın teller ilmek ilmek bileziğe dönüşüyor

35 yıldır kuyumculukla uğraşan Tokat bileziği ustası Nurettin Kipman; "Benden sonrakilere kalsın diye 35 yıldır bu geleneğin devam ettirilmesi için çalışıyoruz.

#3
Foto - 300 yıllık gelenek: Altın teller ilmek ilmek bileziğe dönüşüyor

Altın fiyatlarının yükselmesine rağmen Tokat bileziğine talep fazla. 300 yıldır değişmeyen aynı model üzerinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Tokat bileziğinin yapımı, gramına göre üç gün sürüyor. Çıraklar yetiştirdik. Aralarında kadınlar da var.

#4
Foto - 300 yıllık gelenek: Altın teller ilmek ilmek bileziğe dönüşüyor

Önce altını eritiyoruz, ardından tel çekiyoruz. Telleri elle örüyoruz. Kaşları da elde yapıyoruz. Daha sonra parçaları birleştirip son olarak bileziği parlatıyoruz.

#5
Foto - 300 yıllık gelenek: Altın teller ilmek ilmek bileziğe dönüşüyor

İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yaşayıp gelemeyenler ise sipariş veriyorlar" dedi.

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