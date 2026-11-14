300 yıllık gelenek: Altın teller ilmek ilmek bileziğe dönüşüyor
Tokat bileziği, burma tekniğiyle ince altın tellerin örülüp burulmasıyla ortaya çıkıyor. Tamamen el emeğiyle üretilen bilezik, kentin simgeleri arasında yer alıyor.
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Tokat bileziği, burma tekniğiyle ince altın tellerin örülüp burulmasıyla ortaya çıkıyor. Tamamen el emeğiyle üretilen bilezik, kentin simgeleri arasında yer alıyor.
Yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olan Tokat bileziği, günümüzde ağırlıklı olarak özel sipariş üzerine hazırlanıyor. 22 ayar altından üretilen bileziğin ağırlığı 35 gramdan 150 grama kadar çıkabiliyor.
35 yıldır kuyumculukla uğraşan Tokat bileziği ustası Nurettin Kipman; "Benden sonrakilere kalsın diye 35 yıldır bu geleneğin devam ettirilmesi için çalışıyoruz.
Altın fiyatlarının yükselmesine rağmen Tokat bileziğine talep fazla. 300 yıldır değişmeyen aynı model üzerinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Tokat bileziğinin yapımı, gramına göre üç gün sürüyor. Çıraklar yetiştirdik. Aralarında kadınlar da var.
Önce altını eritiyoruz, ardından tel çekiyoruz. Telleri elle örüyoruz. Kaşları da elde yapıyoruz. Daha sonra parçaları birleştirip son olarak bileziği parlatıyoruz.
İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yaşayıp gelemeyenler ise sipariş veriyorlar" dedi.
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