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Çörek otu yağı kullanırken bu hatayı yapmayın! Bağışıklık sisteminden cilt sağlığına...

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Çörek otu yağı kullanırken bu hatayı yapmayın! Bağışıklık sisteminden cilt sağlığına...

Çörek otu yağı; bağışıklık sisteminden cilt sağlığına farklı alanlarda kullanılıyor...

#1
Foto - Çörek otu yağı kullanırken bu hatayı yapmayın! Bağışıklık sisteminden cilt sağlığına...

Her derde deva olan çörek otunun yağı da sıkça tüketiliyor. Birçok hastalığa iyi gelen çörek otu yağının faydaları kadar zararı da bulunuyor. Çörek otu yağının fazla tüketilmesi durumunda karaciğer ve böbreklerin zara gördüğü ortaya çıktı. Peki, çörek otu yağı gerçekten ne işe yarar?

#2
Foto - Çörek otu yağı kullanırken bu hatayı yapmayın! Bağışıklık sisteminden cilt sağlığına...

Alternatif tıp uzun yıllardır popüler bir tedavi seçeneği olarak kullanılıyor. Bitkisel yağlara da ilgi giderek artıyor. Çörek otunun birçok hastalığa karşı olumlu etkileri olduğu biliniyor. Çörek otu tohumlarından elde edilen yağ, üzerine çok fazla araştırma yapıldı.

#3
Foto - Çörek otu yağı kullanırken bu hatayı yapmayın! Bağışıklık sisteminden cilt sağlığına...

Çörek otu yağı; bağışıklık sisteminden cilt sağlığına, kan şekeri kontrolünden kolesterol seviyelerine kadar farklı alanlarda vücuda iyi gelmesi ile biliniyor. ÇÖREK OTU YAĞI FAYDALARI NELERDİR? Çörek otu yağında bulunan timokinonun bağışıklık sistemini destekler. Ancak çörek otu yağının enfeksiyonları önlediği net olarak söylenemez. Antioksidan içeriği sayesinde çörek otu yağı açlık kan şekeri ve insülin direnci üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir. Diyabet hastalarının kullandıkları ilaçları bırakmaması gerekir.

#4
Foto - Çörek otu yağı kullanırken bu hatayı yapmayın! Bağışıklık sisteminden cilt sağlığına...

Çörek otu yağının LDL olarak bilinen kötü kolesterol ve trigliserit değerlerini düşürdüğü, HDL yani iyi kolesterol üzerinde de olumlu etkileri olduğu ortaya çıktı. Çörek otu yağı eklem rahatsızlıkları ve romatoid artrit gibi durumlarda destekleyicidir. İçeriğindeki yağ asitleri cildin nem dengesinin korunmasına katkı sağlar. Antioksidan ve iltihap karşıtı özellikleri nedeniyle akne, egzama ve benzeri cilt sorunları üzerindeki etkilidir. Çörek otu yağı, saç bakım rutinlerinde saç derisini nemlendirmek ve saçların daha bakımlı görünmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

#5
Foto - Çörek otu yağı kullanırken bu hatayı yapmayın! Bağışıklık sisteminden cilt sağlığına...

Mide bulantısı, mide rahatsızlığı ve sindirim sorunları yaşanabilir. Bazı kişilerde ciltte kızarıklık, kaşıntı veya alerjik reaksiyon gelişebilir. Kan şekeri ve tansiyon değerlerini etkileyebileceğinden ilgili ilaçları kullananlarda ek risk oluşturabilir. Kanın pıhtılaşmasını etkileyebileceğine ilişkin bulgular nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullananların dikkatli olması gerekir.

#6
Foto - Çörek otu yağı kullanırken bu hatayı yapmayın! Bağışıklık sisteminden cilt sağlığına...

KİMLER ÇÖREK OTU YAĞI KULLANMAMALI? Hamileler ve emziren kadınlar Diyabet nedeniyle kan şekeri düşürücü ilaç kullananlar Tansiyon ilacı kullanan kişiler Kan sulandırıcı ilaç tedavisi görenler Ameliyat hazırlığında olan kişiler Bitkisel yağlara veya çörek otuna karşı alerjisi bulunanlar Ayrıca yüksek miktarda ve uzun süreli kullanımın karaciğer ve böbrek sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.

#7
Foto - Çörek otu yağı kullanırken bu hatayı yapmayın! Bağışıklık sisteminden cilt sağlığına...

ÇÖREK OTU YAĞI HER GÜN KULLANILIR MI? Çörek otu yağının kullanım miktarı kişinin sağlık durumuna, kullandığı ilaçlara ve ürünün özelliklerine göre değişir. Özellikle kronik hastalığı bulunanların veya düzenli ilaç kullananların günlük tüketim için doktoruna danışması önemlidir.

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