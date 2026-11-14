Çörek otu yağı kullanırken bu hatayı yapmayın! Bağışıklık sisteminden cilt sağlığına...

Çörek otu yağının LDL olarak bilinen kötü kolesterol ve trigliserit değerlerini düşürdüğü, HDL yani iyi kolesterol üzerinde de olumlu etkileri olduğu ortaya çıktı. Çörek otu yağı eklem rahatsızlıkları ve romatoid artrit gibi durumlarda destekleyicidir. İçeriğindeki yağ asitleri cildin nem dengesinin korunmasına katkı sağlar. Antioksidan ve iltihap karşıtı özellikleri nedeniyle akne, egzama ve benzeri cilt sorunları üzerindeki etkilidir. Çörek otu yağı, saç bakım rutinlerinde saç derisini nemlendirmek ve saçların daha bakımlı görünmesini sağlamak amacıyla kullanılır.