Dünya daha önce böyle bir felaket görmedi! Tam 590 bin yıldırım!

15 Ocak'ta Tonga'da meydana gelen sualtı volkanik patlaması faciaya yol açtı. Patlama nedeniyle birçok ülke tsunami tehlikesi altında kaldı. Öte yandan patlama nedeniyle saatler boyunca yıldırımların dünya yüzeyinde görüldüğü kaydedildi. Toplam 590 bin yıldırımın olduğu ifade edilen ve 'daha önce kaydedilen hiçbir şeye benzemeyen' inanılmaz bir video gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz ay Tonga açıklarında meydana gelen devasa sualtı yanardağ patlaması, tüm dünyayı tabir-i caizse yerinden oynattı. Havaya rekor düzeyde bir kül bulutu yağarken, olayın şu ana kadar görülen en büyük volkanik yıldırım olaylarının birine yol açtığı ortaya çıktı.

590 Bin Yıldırım

Olayı inceleyen bir şirket, küresel yıldırım algılama ağlarını inceleyerek şaşkınlık uyandıran bir gerçeğe imza attı. Kayıtlara göre Tonga'daki patlama nedeniyle 590 bin yıldırım yaşandı ve bu durum kayıt altına alındı.

Olağanüstü Bir Rakam

Şirket yaptığı açıklamada, "Aralık 2018 yılında meydana gelen Anak Krakatau patlamasında 1 haftalık süre içinde yaklaşık 340 bin olay tespit ederken, birkaç saat içinde yaklaşık 400 bin olay tespit ettik. Bu rakam olağanüstü" dedi.

Yüzde 56'sı Kara Ve Okyanusa

Verilere göre, Tonga çevresinde bulunan yıldırımların yüzde 56'sı kara ve okyanus üzerine düştü. Yüzde 44'lük kesimi ise kül bulutu içinde seyahat etti.

Reuters'Tan Animasyon

Reuters da 13-15 Ocak tarihleri arasında söz konusu 590 bin yıldırımla ilgili inanılmaz bir animasyon orta koydu. Bu rakamın 2018'deki Endonezya Anak Krakatau patlamasından bile büyük olduğu ifade edildi.

"Kıyamet Gelmiş Olmalı"

Söz konusu kayıt 'daha önce görülen hiçbir şeye' benzemiyor. Uzmanlar konuyla ilgili "kıyamet gelmiş olmalı" yorumunda bulundu.

Şirketten Açıklama

Şirket konuyla ilgili şöyle bir açıklamada bulundu:

"Buluttan yere olarak sınıflandırılan yıldırım yüzdesi, normal bir fırtınada normalde göreceğinizden ve volkanik patlamalarda tipik olarak görülebileceğinden çok daha yüksek."