0553 313 94 23

Dünya bu haberi konuşuyor: Trump, Erdoğan için çekiliyor!

İngiltere merkezli Dailymail gazetesi, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceği haberini "Trump, Erdoğan'ı memnun etmek için Suriye'den çekiliyor" şeklinde duyurdu.

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:55
Dünya bu haberi konuşuyor: Trump, Erdoğan için çekiliyor!

ABD askerlerinin Suriye'den çekileceği, uluslararası ajanslarda son dakika olarak yer aldı. İngiliz Dailymail gazetesi gelişmeyi, "Trump, Erdoğan'ı memnun etmek için Suriye'den çekiliyor." şeklinde duyurdu.

ABD askeri Suriye'den çekiliyor

ABD'den Suriye'ye yönelik kritik bir açıklama geldi. ABD'li bir yetkili, Suriye'den tüm askerleri çekmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Bu açıklamanın akabinde, ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de olmamızın tek nedeni DEAŞ'tı ve DEAŞ'ı yendik." dedi.

Zamanlamaya dikkat çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekata birkaç gün içerisinde başlanacağını açıklamasının ardından ABD, Suriye'de bulunan askerlerini geri çekme kararı aldı. Dış basında Trump'ın kararının Türkiye'nin tavrıyla ilişkili olduğu belirtildi.

Dailymail: Karar Erdoğan'ı memnun etmek için

İngiltere'nin en prestijli basın organlarından Dailymail gazetesi gelişmeyi, "Trump, Erdoğan'ı memnun etmek için Suriye'den çekiliyor." şeklinde duyurdu.

ABD, Suriye'deki 2 bin askerini geri çekmeye hazırlanıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning, yaptığı yazılı açıklamada, şu aşamada bölgedeki ortaklarıyla çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Amerikan medyasında, ABD ordusunun, Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığı iddia edilmişti.

Türkiye'nin ilk hedefi Fırat'ın doğusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik bir harekatın başlayacağının sinyalini verdi. TSK'nın birkaç gün içinde harekata başlayacağını bildiren Erdoğan, "Her şeye rağmen Amerika'yı doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın, gelecekteki daha büyük işbirliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz. İşte bu anlayışla Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:55
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Suriye
  4. Amerika
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. ABD Savunma Bakanlığı
  7. Pentagon
  8. Rob Manning

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 12 dk önce
    Köşeye sıkışan Fransa devreye sokulacak, bekleyip göreceğiz.
  • Yunus 16 Yunus 16 21 dk önce
    BU HABERDE ŞAŞIRACAK BİR DURUM YOK! ABD NİN PLANI ZATEN BUYDU! ABD KENDİ CONİ LERİNİ TÜRK LERE KARŞI KARŞIYA GETİRMEZ! NEDEN ELİNİ YAKSIN MAŞA ÇOK! BÖLGEDEKİ KÖPEKLERİ PYDYPGDHKPCPKKDEAŞFETÖ.... İLE BİZİ KAPIŞTIRIP! VAŞİNGTON DAN SEYREDECEK! BU YILLARIN PLANI. TEK TÜRKİYE KALMIŞTI ONUDA SAVAŞIN İÇİNE ÇEKTİ HER YERDE OLUK OLUK MÜSLÜMAN KANI AKIYOR FİLİSTİN, AFGANİSTAN, IRAK, LİBYA, YEMEN, ARAKAN,...... (ERDOĞAN İSTEDİ GERİ ÇEKİLDİ? bunlar hikaye, oyun içinde oyun. OYUNLAR DA İNGİLTERE KRALİÇE NİN SARAYINDA HAZIRLANIYOR.) UYAN TÜRKİYEM UYAN, UYAN MİLLETİM UYAN.
  • HaticeHatice22 dk önce
    Yahudiye guvenilmez onlar asla vazgecmez bu isin icinden baska bir pislik cikacak adamlar turkiyenin ilerlememesi icin neler neler yapti bunun yaninda muslumanlara gun yuzu gostermiyorlar yer alti kaynaklarina sahip olmak icin kac milyon musluman olduruldu vatanindan oldu sakat kaldi butun bunlari dusununce abd askerlerinin terkedecegini sanmiyorum bu iste bir dalavera var insallah yaniliyoruzdur ama kafir dusman uyumuyor iste yillardir yasadiklarimiz bize onlara inanmamayi dusunduruyor
  • çağlarçağlar28 dk önce
    süper güç demişlerdi abd ye o süpergüç ise bizimde 1 ve en yüce olan RABBİMİZ var ve mutlak galip yalnızca 1 ve en yüce olan ALLAH 'tır yalnızca ...abd aslında çekilme sebebi TÜRKİYE niin kararlılığı karşısında çaresiz kaldı bence,,çünkü orda vurulan conilerin leşi abd yi tamamen bitirirdi,abd TÜRKİYE ye savaş açamaz çünkü natodayız ikinci olarak yine savaş açamaz savaşacak milli gücü yok bunu japon savaşında duymuştuk başka savaşlardada herneyse,yani kısaca süpergüç olmadığını birkez daha anladık,,batılılar ise bunu yok erdoğanı mutlu etmek e ozaman bukadar zillet niye?pkk yı beslemeyin diye kaç kere söylendi ama gerçek işte ta ki sesini çıkarana dekmiş,süper güç balonuda sönmüş oldu...
  • VatandaşVatandaş28 dk önce
    Rahip brunson da olduğu gibi demi
  • sormak lazimsormak lazim31 dk önce
    Karşılığı ne
  • Hilâl Hilâl 54 dk önce
    Mikser göreviyapan ülkelerTürkiyeningücünügördünüz mü. Terördenbeslenen serefsizlersonunuz geldidöktüğünuz kanda boğulunrabbimsizikahrı perişanetsin doymadınız müslümankanıdökmeye çocuk katletmeye.
  • metin tokmetin tok1 sa önce
    Adamlar trilyonlari gomdukleri irak ve suriyeden istediklerini almadan cikmazlar.Hepsi laf.Hangi dedikleri olduda bu olsun.
  • mehmet önenmehmet önen1 sa önce
    Evet abd bizi cok seviyor ve sevdigi icin pkk ya yardim ediyor

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Judoda hedef iki olimpiyat madalyası
  1. Judoda hedef iki olimpiyat madalyası
  2. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge..
  3. Etiyopya’da bombalı saldırı: 10 ölü
  4. Raşitizm nedir?
  5. "ABD Suriye'den çekilme kararı öncesi..
  6. Lübnan'dan "İsrail ile yeni bir..
  7. Şırnak merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
  8. Kadın ve erkeğin ihtiyacı neler?
  9. Krup nedir?
  10. 22 ayrı suçtan aranan firari suç..
  11. ABD'nin Suriye kararına İsrail'den ilk..
  12. Fransa'da sarı yeleklilerden 360 yolda..
  13. Ah bizim evlerimiz...
  14. Ahmet Ağaoğlu'ndan Ersun Yanal yorumu:..
  15. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
  16. Otomobilin motor kısmından uyuşturucu..
  17. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  18. Muğla'da telefon direklerinden kablo..
  19. Ertuğrul Gündüz’ü, Lais ve İlbilge’nin..
  20. Burun tıkanıklığının sebepleri
ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

Günün Karikatürü

20 Aralık 2019
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti