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Dünya Dünya Bankası ve IMF'den Tayland için flaş karar: Geri sayım başladı! Böyle duyurdular
Dünya

Dünya Bankası ve IMF'den Tayland için flaş karar: Geri sayım başladı! Böyle duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-04-19 21:10:00 - 2023-04-19 21:17:06
Dünya Bankası ve IMF'den Tayland için flaş karar: Geri sayım başladı! Böyle duyurdular

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, 2026'daki yıllık toplantılarını Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenleyecek. Özel sektör liderleri, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademisyenleri bir araya getirdiğine işaret edilen açıklamada, toplantılarda, dünya ekonomik görünümü, küresel finansal istikrar, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kapsayıcı ekonomik büyüme ve istihdam yaratma, iklim değişikliği ve dijitalleşme dahil küresel ekonominin karşı karşıya olduğu sorunların tartışıldı.

IMF ve Dünya Bankası, 2026'daki yıllık toplantılarını Tayland'da yapma kararı aldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, 2026'daki yıllık toplantılarını Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenleyecek.

IMF ve Dünya Bankasından yapılan açıklamada, iki kurumun guvernörler kurulları tarafından gerçekleştirilen oylamayla, Ekim 2026'daki yıllık toplantıların Bangkok'ta düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nın en son 1991'de Bangkok'ta yapıldığı kaydedildi.

TOPLANTI, HER 3 YILDA BİR ÜYE ÜLKELERDEN BİRİNDE YAPILIYOR

Yıllık toplantıların, merkez bankacıları, maliye ve kalkınma bakanları, özel sektör liderleri, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademisyenleri bir araya getirdiğine işaret edilen açıklamada, toplantılarda, dünya ekonomik görünümü, küresel finansal istikrar, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kapsayıcı ekonomik büyüme ve istihdam yaratma, iklim değişikliği ve dijitalleşme dahil küresel ekonominin karşı karşıya olduğu sorunların tartışıldığı aktarıldı.
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Açıklamada, yıllık toplantıların, genellikle 2 sene art arda IMF ve Dünya Bankası Grubunun Washington'daki merkezinde, her 3 yılda bir ise üye ülkelerden birinde yapıldığı belirtildi.

Bu yılki toplantıların ekimde Fas'ta yapılacağına işaret edilen açıklamada, toplantılar sırasında Tayland için resmi imza töreninin düzenleneceği bildirildi.

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