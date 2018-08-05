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Dün savcı bugün de astsubay! İkisinin de ölüm nedeni aynı

Bugün sabah saatlerinde Denizli'de tarlada çalışan astsubay Murat Çolpan'ın izninde çalıştığı tarlada ölü bulunduğu haberi gelmişti. İlerleyen saatlerde Astsubay Çolpan'ın yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Geçtiğimiz hafta Karabük'te ailesini görmek için izne gelen 27 yaşındaki Savcı İbrahim Yıldız da tarlada ailesine yardım ederken yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:39
Dün savcı bugün de astsubay! İkisinin de ölüm nedeni aynı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, izninde tarlada çalışan astsubay Murat Çolpan (36), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Ankara’daki birliğinden izin alarak bir süre önce eşinin memleketi Denizli’nin Çivril ilçesine gelen hava astsubay Murat Çolpan, dün saat 19.00 sıralarında, kayınpederine ait tarlada yonca hasadı yaptı. Bu sırada yıldırım düştü. Bir çocuk babası Çolpan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çolpan’ın cenazesi, yakındaki bir tarlada çalışan köylüler tarafından bulundu.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Murat Çolban’ın cesedi, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

SAVCI YILDIZ DA YILDIRIM KURBANI...

Geçtiğimiz hafta Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen aşırı yağış sonrası düşen yıldırım, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görevli İbrahim Yıldız (27) tarlada çalışırken yağmurdan korunmak amacıyla sığındığı ağacın altında yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Yaşanan olayda 4 kişi de yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 11:39
  1. Karabük
  2. Yozgat
  3. Denizli
  4. Ankara
  5. Savcı ölümü
  6. astsubay ölümü
  7. yıldırım düşmesi
  8. ölüm nedeni
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