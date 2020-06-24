Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok alanda önemli tedbirler alındı. Haftalardır sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı alanlar kapalı durumda. Normalleşme adımları doğrultusunda düğün salonları 1 Temmuz’da açılacak. Vatandaşlar düğünlerde müzik, dans ve halayın yasak olup olmadığını merak ediyor.

Düğünlerde dans halay yasak mı? | Düğünlerde canlı müzik olmayacak mı?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

Genelge kapsamında düğün yapılacak mekanlarda, gelin damat hariç, kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak. Sadece canlı müzik dahil misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını yapılabilecek.

Düğünlerde kurallara uymayanlara ceza var mı?

Nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklerde de yukarıda belirtilen kural ve esaslara uygun hareket edilmesi sağlanacak.

Bu kapsamda, valilik ve kaymakamlıklarca düğün yapılacak mekanların faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı/yapacağı tüm düzenlemeler takip edilecek. Uygulamanın gözden geçirilerek gerekli hallerde güncellenmesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar alınacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.