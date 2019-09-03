DUÇGED Başkanı Ercan Akpınar yeniakit.com.tr’ye konuştu: Uyuşturucu ticaretinde dönen para 400 milyar dolar

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Başkanı Ercan Akpınar, uyuşturucu ile mücadelede topyekün bir çalışmanın sergilenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bu işin içinde yanıbaşımızdaki ülkeler var. Bu ülkelerle ilişkide olan büyük ülkeler var. Bu kirli paranın aklanmasında rol oynayan küresel bankalar ve o bankaların muhabir banka adı altında çalıştığı bankalar var. Bu işin boyutu çok büyük ve tek yönlü mücadele ile mesafe almak çok zor.” diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelede merkezi koordinasyon şart

Uyuşturucu ve zararlı bağımlılıklarla mücadelede birçok bakanlığın sorumlu olduğunu belirten Akpınar, şöyle devam etti:

“Aslında bu mücadeleden herkes sorumlu. Neredeyse bütün bakanlıkların sorumluluk alanında bu konu var ama gelin görün ki merkezi bir koordinasyon olmadığı için çalışmalar istenen sonucu sağlamıyor. Verimli bir çalışma için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde merkezi bir koordinasyon biriminin oluşturulması gerekiyor. Bu mesele toplumsal yapıyı tehdit eden konuların başında geliyor. Sıkı bir koordinasyon çerçevesinde bağımlılıkla mücadelede bütün bakanlıklar, bütün kamu kurumları, bütün STK’lar ve medya kurumları ortak bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Bölük pörçük etkinliklerle bu işte neticeye varamayız. Bu mücadele çok boyutlu ve bu nedenle birçok aktörün koordine edilmesiyle ancak başarıya ulaştırılabilir.”

Uyuşturucu ticaretinde dönen para 400 milyar doların üzerinde

Dünyada uyuşturucu ticaretinde dönen paranın yıllık 400 milyar doların üzerinde olduğuna dikkat çeken Akpınar, şöyle devam etti:

“Bu rakama sigara ve alkol dahil değil. Bu iki kalemi de buna dahil ederseniz 1 trilyon doların üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Bu sektörün üreticisi konumunda bulunan ülkeler var ve maalesef bu ülkelerin çoğu ortadoğu ülkeleri. Uyuşturucu ticaretinin büyük bir dağıtım ve lojistik ağı var. Bu konuda küresel ülkelerin de işin içinde olduğunu görüyoruz. Bu kirli ticarette oluşan kara paranın aklanmasıyla ilgili bir finansal boyut var. Bu boyutta işin içine küresel bazı bankaların girdiğini görüyoruz. Dünya ölçeğinde en büyükler arasında olan bu bankalar, ortadoğu ülkelerinde muhabir banka adı altında bu kara parayı aklayan bir işlev görüyor. Bu kara paradan nemalanan, beslenen ülkeler var. Uyuşturucu ile mücadelede bu boyutları ele almadan bir çalışma yapmak yeterli olmuyor.”

Adam kargo ile evine uyuşturucu getirtiyor

Yurt içinde uyuşturucu ile mücadelede özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının inisiyatif alması gerektiğine de işaret eden Akpınar, şunları söyledi:

“Bu alanda güvenlik güçleri dağıtım şebekesiyle mücadele ederken, bir taraftan da STK ve yerel yönetimleri de işin içine katarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının nitelikli çalışmalar yürütmesi lazım. İş o kadar zıvanadan çıkmış durumda ki; adam kargo ile uyuşturucu getirtiyor evine. Öte yandan bakıyorsunuz; bazı uyuşturucu haplar kimyasal yapısında değişiklikler yapılarak yasak listesinden çıkartılabiliyor. Dünya genelinde bu yolla lisanslı uyuşturucu satan şirketler var. Bu konuda topyekün bir mücadele stratejisi oluşturmadan sonuca ulaşmak zor gözüküyor.”