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Gündem Dualarla defnedildi! Metin Yavuz’u Hakk’a uğurladık
Gündem

Dualarla defnedildi! Metin Yavuz’u Hakk’a uğurladık

Metin Yavuz koronanirüs teşhisiyle bir süredir tedavi gördüğü Bağcılar’daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:57:00 -
Dualarla defnedildi! Metin Yavuz’u Hakk’a uğurladık

Koronanirüs teşhisiyle bir süredir tedavi gördüğü Bağcılar’daki özel bir hastanede önceki gün ruhunu Rahman’a teslim eden gazetemizin dağıtım servisi çalışanı Metin Yavuz, dün Haznedar’daki Osmaniye mezarlığında gözyaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlı sayıda katılımın olduğu cenaze namazı sonrası ebedi istirahatgahına defnedilen Yavuz’a Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.

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