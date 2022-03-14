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Dünya DSÖ'den Ukrayna açıklaması
Dünya

DSÖ'den Ukrayna açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da sağlık ekipmanı tedariki ve sağlık sisteminin sürmesi için gece gündüz çalıştıkları açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 15:23:00 -
DSÖ'den Ukrayna açıklaması

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da sağlık sisteminin son durumu değerlendirildi.

Ukrayna'da çatışmalardan 18 milyon kişinin etkilendiği ve yaklaşık 3 milyon kişinin ülkeyi terk ettiği belirtilen açıklamada, "Ülkede tedarik zinciri büyük oranda aksadı. Stok ürünlere çatışmalardan ötürü ulaşılamıyor, tıbbi malzeme tükenmek üzere ve hastaneler, yaralılara tedavi sağlamakta zorlanıyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan itibaren DSÖ'nün, Ukrayna'da sağlık sisteminin sürmesi, tıbbi malzeme tedarikinin devamı ve komşu ülkelerdeki sığınmacıların sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi için "gece gündüz çalıştığı" ifade edildi.

Salgın takibi için merkez kuruldu

Bu kapsamda 5 Mart'ta Lviv'e 36 tonluk tıbbi malzeme, 8 Mart'ta Kiev'e 10 tonluk travma ve acil durum kiti, 9 ve 11 Mart'ta Poltava üzerinden Harkiv'e 10 tonluk temel sağlık ekipmanı, 12 Mart'ta Kiev'deki hastanelere 2 ventilatör ve Lviv'deki hastanelere 14 tonluk temel sağlık ekipmanı dağıtıldığı bilgisi verildi.

Ukrayna'da çatışmalar nedeniyle ortaya çıkabilecek salgınların takibi için ise DSÖ'nün, Polonya'da bir takip merkezi kurduğu açıklandı.

Ukrayna'daki sağlık tesislerine 24 Şubat-11 Mart'ta 31 saldırı düzenlendiği, bu saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, "DSÖ, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınamaktadır. Bu saldırılar, halkı hayat kurtaran hizmetlerden mahrum bırakmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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