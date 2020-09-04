DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili açıklama yapıldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yer alan DSÖ merkezinde videokonferans yöntemi ile düzenlenen basın toplantısında konuşan örgütün Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs aşısı için birçok umut verici aşı adayı olduğunu, fakat bunların sadece 'etkili' ve 'güvenli' olduğu görüldüğünde kullanılacağını duyurdu.

Tedros Ghebreyesus, 'aşı karşıtlığı hareketi ile' insanların kafasının karışmaması gerektiğini söyledi.

Yapılan aşı çalışmaları ile dünyada çocuk ölümlerinin düşürüldüğünü ifade eden Ghebreyesus, ayrıca çiçek hastalığı gibi hastalıkların kökünün aşılarla kazındığını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının da yapılan aşılama çalışmaları ile durdurulduğunu belirtti.

Ghebreyesus, 'aşı milliyetçiliğine' karşı da ülkeleri ikaz ederek aşıların küresel bir kamu malı olarak kullanılmasının her ülkenin ulusal çıkarına hizmet ettiğini, aşı milliyetçiliğinin salgını kısaltmayacak, uzatacağını bildirdi.

Ghebreyesus, ulusal birlik ve küresel dayanışmayla bu salgının bitebileceğini ifade etti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de bugün Kovid-19 aşı çalışmalarında uzun yol katetmiş 6-9 çalışma bulunduğunu, bunların Faz III klinik denemelerine girdiğini duyurmuştu. Harris, gerçekçi zaman dilimi açısından, gelecek yılın ortasına kadar koronavirüs için yaygın bir aşılama görmeyi beklemediklerini söylemişti.