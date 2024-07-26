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Dünya DSÖ'den çarpıcı rapor! 'Türkiye'yi örnek alın!'
Dünya

DSÖ'den çarpıcı rapor! 'Türkiye'yi örnek alın!'

Yeniakit Publisher
2024-07-26 10:52:00 -
DSÖ'den çarpıcı rapor! 'Türkiye'yi örnek alın!'

Dünyada en fazla alkol tüketimi olan yerin Avrupa olduğu açıklandı. DSÖ'nün yayımladığı raporda Avrupalıların yılda ortalama 9,2 litrelik alkol tüketimiyle dünyada başı çektiği belirtildi.

Dünyada en fazla alkol tüketimi olan yerin Avrupa olduğu açıklandı. DSÖ'nün yayımladığı raporda Avrupalıların yılda ortalama 9,2 litrelik alkol tüketimiyle dünyada başı çektiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki alkol tüketimiyle ilgili bir rapor yayımladı. Avrupa'da yılda 800 bin kişinin alkol dolayısıyla hayatını kaybettiği vurgulanan raporda kıtadaki alkol tüketiminin azaltılması için acil eylem çağrısı yapıldı.

Raporda Avrupa'daki ölümlerin en önemli sebeplerinden biri olarak gösterilen alkol tüketimi nedeniyle kıtada her gün 20 bin 200 kişinin öldüğü vurgulandı. Bu rakamlara rağmen alkolün zararlarını çok az sayıda kişi biliyor.

TÜRKİYE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Rapora göre Avrupa'da erkekler kadınlardan 4 kat daha fazla alkol tüketiyor. Dünyada en çok alkol tüketilen kıtada her 3 yetişkinden 2'si içki içiyor ve her 10 yetişkinden biri alkolik sayılıyor. Alkolün verdiği tüm zararlara rağmen Avrupa'da uzun yıllardır alkol tüketiminde herhangi bir düşüş yok. Raporda ayrıca kalp-damar hastalıklarına, kansere ve karaciğer sirozuna yol açan alkole karşı mücadelede Türkiye örneği verildi. DSÖ, Rusya, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerin alkolden aldığı vergileri artırdığını ve bununla alkole erişilebilirliği azaltığı vurgulandı.

Birçok Avrupa ülkesi alkol tüketimine karşı önlem almıyor. Vergilerin artırılması, reklamların kısıtlanması ve erişilebilirliğin azaltılması gibi tavsiyeler devletler tarafından dikkate alınmıyor. DSÖ, 2025'e kadar Avrupa'daki alkol tüketimini sınırlamak için harekete geçme çağrısı yaptı.
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Yorumlar

ABudllah

Avrupalılar içmesini biliyor. Alkol kaynaklı suç neredeyse hiç yok. Araç kullanırken içmiyorlar. İçip karısını döven adam yok. Adamlar için alkol bir sorun değil. Türkiyede anca korkutursunuz alkolle insanı. Avrupalılar gibi zeki olmadığımız için inanan çok olur.
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