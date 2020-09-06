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Dünya DSÖ'den aşıya ilişkin yeni açıklamalar
Dünya

DSÖ'den aşıya ilişkin yeni açıklamalar

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Magaret Harris, gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir koronavirüs aşılama çalışması beklemediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 02:30:00 -
DSÖ'den aşıya ilişkin yeni açıklamalar

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklamalar geldi. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Margaret Harris, gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir koronavirüs aşılama çalışması beklemediklerini dile getirdi.

3. aşamadaki aşılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Harris, ileri klinik çalışmalarda bulunan aşı adaylarının koronavirüse karşı tamamen etkili olduğunun DSÖ tarafından henüz kanıtlanmadığını belirtti. Harris, "3. aşamadaki klinik çalışmalar daha uzun sürmeli, aşının gerçekten ne kadar koruyucu ve güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Dünyanın farklı noktalarında yürütülen aşı çalışmalarında elde edilen verilerin diğer çalışmalar ile paylaşılması gerektiğini söyleyen Harris, aşı adaylarının etkinliğinin ve yan etilerinin sadece bu şekilde tespit edilebileceğini; böylece çalışmaların daha da hızlanacağını kaydetti.

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