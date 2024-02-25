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Yerel Drift atan magandaya ceza yağdı
Yerel

Drift atan magandaya ceza yağdı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 12:15:00 -

Büyükçekmece’de aracıyla drift yapıp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Magandaya binlerce lira para cezası verilirken aracı iki ay süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Büyükçekmece’de aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, tespiti yapılan araç sürücüsü O.O., olayla kullandığı araç ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Polis Merkezinde ki işlemleri tamamlanan O.O’ya ‘drift yapmak’ suçundan ehliyetine 60 gün süreyle el konularak, 32 bin 233 TL idari para ve 34 GNU 733 plakalı aracın ise 60 gün süreyle trafikten men cezası verildi.

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