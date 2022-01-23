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İSLAM Dr. Şenocak'tan 'Kış Olimpiyat Oyunları' çağrısı! 'Haydi Türkiye, çekilerek dünyaya örnek ol'
İSLAM

Dr. Şenocak'tan 'Kış Olimpiyat Oyunları' çağrısı! 'Haydi Türkiye, çekilerek dünyaya örnek ol'

"2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarına" yönelik çağrıda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Çin'in Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik zulmüne dikkat çekerek, "Haydi Türkiye, olimpiyattan çekilerek dünyaya örnek ol!" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 23:54:00 -
Dr. Şenocak'tan 'Kış Olimpiyat Oyunları' çağrısı! 'Haydi Türkiye, çekilerek dünyaya örnek ol'

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Twitter hesabından, Türkiye'nin, "2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları"na katılmaması çağrısında bulundu.

Çin Devleti'nin Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik zulmüne dikkat çeken Dr. Şenocak, "Doğu Türkistan'da soykırım yapan katil Çin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatlarına katılmak katile temiz kağıdı vermek gibidir. Olimpiyattan alınacak madalya, Türkistan'a sahip çıkmakla kazanacağımız şerefin yanında teneke parçasıdır." dedi.

Dr. İhsan Şenocak, mesajını şu çağrı ile tamamladı:

Haydi Türkiye! Olimpiyattan çekilerek dünyaya örnek ol!

 

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