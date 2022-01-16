Dr. Şenocak'tan İslam'ı hedef alanlara tokat! 'Hepsini toplasan zekaları Gazzali'nin binde bir etmez'

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Enes Kara'nın ölümü üzerinden ehl-i sünnet tarikat ve cemaat düşmanları İslami değerleri hedef almakta birbiri ile yarışırken, son olarak da Sezen Aksu, bir şarkısında ilk Peygamber Hz. Adem ile Hz. Havva annemize haret etti.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İslami değerlere hakaret edenlere şöyle seslendi:

"Mukaddesata söven yobazların akıllarını ölçecek bir alet olsa topyekün hepsi kalemiyle destan yazan Gazzali’nin aklının binde biri etmez. Müslüman! Gazzalî sende, siyasette Fatih sende, tıpta Birunî sende ve hakikatin sultanı Peygamber(as) önünde. Bu yolu bırakıp da nereye gidiyorsun?"