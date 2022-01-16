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İSLAM Dr. Şenocak'tan İslam'ı hedef alanlara tokat! 'Hepsini toplasan zekaları Gazzali'nin binde bir etmez'
İSLAM

Dr. Şenocak'tan İslam'ı hedef alanlara tokat! 'Hepsini toplasan zekaları Gazzali'nin binde bir etmez'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, son dönemde birbiri ardına İslami değerlere hakaret edenlere değindi. Dr. Şenocak, "Mukaddesata söven yobazların akıllarını ölçecek bir alet olsa topyekün hepsi kalemiyle destan yazan Gazzali’nin aklının binde biri etmez." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 23:50:00 - 2022-01-16 23:51:14

 Yeniakit.com.tr 

Enes Kara'nın ölümü üzerinden ehl-i sünnet tarikat ve cemaat düşmanları İslami değerleri hedef almakta birbiri ile yarışırken, son olarak da Sezen Aksu, bir şarkısında ilk Peygamber Hz. Adem ile Hz. Havva annemize haret etti.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İslami değerlere hakaret edenlere şöyle seslendi:

"Mukaddesata söven yobazların akıllarını ölçecek bir alet olsa topyekün hepsi kalemiyle destan yazan Gazzali’nin aklının binde biri etmez. Müslüman! Gazzalî sende, siyasette Fatih sende, tıpta Birunî sende ve hakikatin sultanı Peygamber(as) önünde. Bu yolu bırakıp da nereye gidiyorsun?"

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