Dr. Şenocak uyardı! 'İslam'a saldırı hastalığına karşı durulmazsa...'
Dr. Cihad Kısa'nın Hz. Meryem'e yönelik hadsiz iftirasından sonra şarkıcı Sezen Aksu da insanlığın ilk Peygamberi Hz. Adem ile Hz. Havva annemize hakaret etti. Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İslam'a yönelik birbirini ardına yapılan saldırıların ardından, dinimize sahip çıkma çağrısında bulundu.
Yeniakit.com.tr
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, birbiri ardına süregelen İslami değerlere yönelik hakaretlerin ardından, "İslam'a sahip çıkılması" çağrısında bulundu.
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Cihad Kısa'nın Hz. Meryem'e iftirasından sonra, şarkıcı Sezen Aksu da ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hz. Adem (as) ile Hz. Havva annemize "cahiller" diyerek hakarette bulundu. Dr. Şenocak, İslami değerlere hakaret edenlerin birbirlerinden cesaret aldıklarını vurguladı.
'İslam'a sahip çık!'
"İslam'a saldırı hastalığına karşı durulmazsa küfür mikrobu yayılır." diyen Dr. Şenocak, "Bu yüzden Peygamberimiz'e (as) saldıran Ebu Leheb'i bizzat Allah (cc) telin etmiştir. Dün, Hz. Meryem'e sövülmesinden cesaret alan 1 sefil, Hz.Adem'e hakaret etti. Aşağılanan bir dini çocuğuna anlatamazsın! İslam'a sahip çık!" ifadelerini kullandı.