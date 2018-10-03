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Dövizle kiralamada yeni düzenleme! Bazı sektörler 'istisna' kapsamında olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, dövizle sözleşme yasağına ilişkin istisnalar getiriliyor. Buna göre, ihracatçılar, leasing, havacılık ve yabancı şirketler istisna kapsamında olacak

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:31
Dövizle kiralamada yeni düzenleme! Bazı sektörler 'istisna' kapsamında olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye'deki yerleşiklerin dövizle sözleşme yasağına istisnalar getiren taslak görüşe açıldı. Taslak yabancı şirketlere dövizle sözleşme istisnaları getiriyor. İstisna uygulanacaklar arasında ihracatçılar, leasing, havacılık ve yabancı şirketler bulunuyor.

Eylül ayından yapılan açıklamada dövizle mal ithal edip Türkiye’de satan ya da işleyip ihraç eden şirketlerin sözleşmelerinin kapsam dışında tutulacağı belirtilmişti.

Bazı hallerde istisna uygulanabilecek

Bilindiği üzere, 13.09.2018 tarihli 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 07.08.1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da (32 sayılı Karar) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmelere yönelik bazı düzenlemeler içeriyordu.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye'deki bütün döviz bazlı sözleşmeler iptal edilmiş ve 30 gün içerisinde sözleşmelerini yenilemesi gerekenler arasında, gayrimenkul sözleşmeleri ve markalarla kira sözleşmelerini döviz bazında yapan AVM'ler de kapsam içerisine alınmıştı.

Bakanlık dövizle yapılan sözleşmelerin TL'ye çevrilmesini öngören düzenlemenin yalnızca Türkiye'de yerleşik kişiler arasında yapılan sözleşmeleri içerdiğini, ancak uygun görülen bazı hallerde istisna uygulanabileceğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:31
  1. Dövizle kiralama
  2. yeni düzenleme
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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  • fahri aydınfahri aydın40 dk önce
    çok çabuk R yaptınız be gözüm... şu danışmanlık şirketinin ücreti ne üzerinden onuda bi duyursanız
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