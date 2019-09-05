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Dövizin düşmesi inşaat sektörüne yaradı

Döviz kurunun aşırı yükselmesi ile durgunluğa giren inşaat sektörü canlanmaya başladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:36
Dövizin düşmesi inşaat sektörüne yaradı

Döviz kurunun aşırı yükselmesi ile durgunluğa giren inşaat sektörü canlanmaya başladı.


İnşaat sektöründe dövizin düşmesi ile yaşanan gelişmeler piyasalara olumlu olarak yansıdı. Bursa’da bir yapı marketin genel müdürü Gökay Yıldız, “Geçen yıl yaşanan dalgalanmadan dolayı durgunluğa giren inşaat sektörü canlanmaya başladı. Bu, dışa bağımlı olduğumuz inşaat ürünlerindeki âfâkî fiyat yüksekliğinden kaynaklandı. Dövizin düşmesiyle fabrikalar fiyatları indirince bu müşterilere yansıdı ve sektörde de canlılık başladı. Ticaret hayatında dürüst olun, teknolojiyi takip edin ve en önemlisi devletimize güvenin. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve sürekli gelişen bir ülkedir" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:36
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