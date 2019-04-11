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Seçim 2019 Sayfası

Döviz kurları

11 Nisan 2019 Perşembe 09:31
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABD Doları5,69505,6960
Avro6,43106,4320
Sterlin7,43407,4710
ANKARA
ABD Doları5,65505,7150
Avro6,37006,4400
Sterlin7,35807,5240


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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 09:31
  1. Döviz kurları

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