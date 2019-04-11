Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,6950
5,6960
Avro
6,4310
6,4320
Sterlin
7,4340
7,4710
ANKARA
ABD Doları
5,6550
5,7150
Avro
6,3700
6,4400
Sterlin
7,3580
7,5240
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