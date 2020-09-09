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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:08:49 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış AlışSatış
ABD Doları 7,4830 7,4840 7,4920 7,4930
Avro 8,8110 8,8120 8,8510 8,8520
Sterlin 9,7550 9,8030 9,7410 9,7890
İsviçre Frangı 8,1500 8,1910 8,1890 8,2310
ANKARA
ABD Doları 7,4530 7,5330 7,4620 7,5420
Avro 8,7710 8,8510 8,8110 8,8910
Sterlin 9,6950 9,9050

 9,6810 9,8910

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