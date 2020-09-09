Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,4830
|7,4840
|7,4920
|7,4930
|Avro
|8,8110
|8,8120
|8,8510
|8,8520
|Sterlin
|9,7550
|9,8030
|9,7410
|9,7890
|İsviçre Frangı
|8,1500
|8,1910
|8,1890
|8,2310
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4530
|7,5330
|7,4620
|7,5420
|Avro
|8,7710
|8,8510
|8,8110
|8,8910
|Sterlin
|9,6950
| 9,9050
|9,6810
|9,8910