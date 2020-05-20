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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:01:27 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, pazartesi günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,8840 6,8850 6,7920 6,7930
Avro 7,4730 7,4740 7,4590 7,4600
Sterlin 8,3680 8,4100 8,3170 8,3590
İsviçre Frangı 7,0760 7,1110 7,0210 7,0560
ANKARA
ABD Doları 6,8540 6,9040 6,8000 6,8500
Avro 7,4330 7,5130 7,4550 7,5150
Sterlin 8,3140 8,4590 8,2260 8,4370



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