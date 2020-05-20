Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, pazartesi günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8840
|6,8850
|6,7920
|6,7930
|Avro
|7,4730
|7,4740
|7,4590
|7,4600
|Sterlin
|8,3680
|8,4100
|8,3170
|8,3590
|İsviçre Frangı
|7,0760
|7,1110
|7,0210
|7,0560
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8540
|6,9040
|6,8000
|6,8500
|Avro
|7,4330
|7,5130
|7,4550
|7,5150
|Sterlin
|8,3140
|8,4590
|8,2260
|8,4370