Dost ülke, "Türkiye" kararını böyle duyurdu! Heyecanlandıran paylaşım az önce geldi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde yıllar içinde gerçekleştirilen olağanüstü ekonomik atılımların dünya tarafından kabul edildiğine işaret ederek 'Pakistan, ticaret ve endüstri alanlarında sahip olunan geniş potansiyeli daha da geliştirerek Türkiye ile çok yönlü bağlarını derinleştirmeyi hedefliyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Şerif, Twitter'dan Türkçe yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 99. Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine en içten selamlarımızı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, olağanüstü atılımlar yaptı"

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde yıllar içinde gerçekleştirilen olağanüstü ekonomik atılımların dünya tarafından kabul edildiğine işaret ederek "Pakistan, ticaret ve endüstri alanlarında sahip olunan geniş potansiyeli daha da geliştirerek Türkiye ile çok yönlü bağlarını derinleştirmeyi hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.