  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dost ülke kritik gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile karşılıklı tanıma kararı aldık
Gündem

Dost ülke kritik gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile karşılıklı tanıma kararı aldık

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile koronavirüs aşı pasaportlarının karşılıklı tanındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 11:24:00 -
Dost ülke kritik gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile karşılıklı tanıma kararı aldık

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 22 Eylül'den itibaren Kazakistan'ın Türkiye, Macaristan, Kırgızistan, Gürcistan, Tayland, Moldova ve Moğolistan'ın yetkili devlet kurumları ile aşı pasaportlarının karşılıklı tanınmasına ilişkin notalar alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bundan sonra Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptıran ülkemiz ve adı geçen ülkelerin vatandaşları, aşı pasaportları temelinde PCR testi, izolasyon vb. gibi karantina kısıtlamalarına takılmadan devlet sınırlarını geçebilirler." ifadesine yer verildi.

Bunun yanı sıra aralarında Belarus, Vietnam, Mısır ve Umman'ın da bulunduğu ülkelerin Kazakistan'ın aşı pasaportunu tek taraflı onayladıkları ve aşı pasaportu sahibi vatandaşların bu ülkelere seyahat edebileceği aktarılan açıklamada, "Halihazırda Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Arjantin, Ürdün, Fas, Endonezya, Ermenistan ve Filipinler ile karşılıklı Kovid-19 aşı pasaportlarının tanınmasına ilişkin müzakereler sürüyor." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay