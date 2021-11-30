Doruk Küçüksaraç kimdir? Doruk Küçüksaraç nereli görevi ne?
Doruk Küçüksaraç kimdir? Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı. Merkez Bankası'nda görevden ayrılmasının ardından Doruk Küçüksaraç ismi merak ediliyor.
Merkez Bankası'nda istifa depreminin ardından Doruk Küçüksaraç ismi merak ediliyor. TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldığı öğrenildi. Doruk Küçüksaraç'ın yerine TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı. Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapanDoruk Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.
Merkez Bankası bünyesinde Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 2019 senesinin Ağustos ayında TCMB Piyasalar Genel Müdürü olarak atananDoruk Küçüksaraç, o tarihten bu yana görevini sürdürüyordu.