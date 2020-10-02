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Spor "Dört Büyükler" 24 yıl sonra UEFA gruplarında yok
Spor

"Dört Büyükler" 24 yıl sonra UEFA gruplarında yok

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 1995-1996 sezonundan sonra ilk kez aynı anda UEFA organizasyonlarında grup aşamalarına kalamadılar - Türkiye, 2013-2014 sezonundan sonra ilk kez UEFA organizasyonlarında grup aşamasına iki takımla devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:09:31 -
"Dört Büyükler" 24 yıl sonra UEFA gruplarında yok

ANKARA (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Futbolda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 24 yıl sonra bir ilki yaşatarak UEFA organizasyonlarında aynı anda grup aşamasına kalamadılar.

Son olarak Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda etmesiyle, Türk futbolunun lokomotifleri 1995-1996 sezonundan sonra bir ilki yaşadı.

Geride kalan sezonda Süper Lig'i 7. sırada bitiren Fenerbahçe, Avrupa bileti alamamıştı. Trabzonspor ise sezonu 2. sırada bitirmesine rağmen UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle bu sezon Avrupa macerasına çıkamadı.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefiyle başlayan Beşiktaş ise bu organizasyonda 2. turda Yunanistan'ın PAOK takımına elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma mücadelesiyle devam eden Beşiktaş, 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımına penaltılarla elendi.

Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini eleyerek play-off turuna kaldı. Bu turda İskoçya'nın Rangers takımına elenen Galatasaray da grupları göremedi.


- En son 1995-1996'da


Dört büyüklerin aynı anda grup aşamasına kalamadığı son sezon 1995-1996 olmuştu.

Söz konusu sezonda UEFA'da sadece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması vardı. Son şampiyon Beşiktaş eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına elenerek gruplara kalamamıştı.

Daha sonraki 24 sezonda söz konusu takımlardan en az biri ya UEFA Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etti.


- Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezon sonra yoklar


Dört büyükler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezon sonra Türkiye'yi temsil edemeyecek.

2010-2011'de bir önceki sezonun şampiyonu Bursaspor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda Türkiye'yi temsil etmiş, Fenerbahçe ise ön elemeyi geçememişti.


- 2013-2014'ten sonra yine bir ilk


Türkiye, 2013-2014 sezonundan sonra UEFA organizasyonlarında gruplara yine sadece iki takımla katılabilecek.

Söz konusu sezonda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor temsil edebilmişti.


- Dört büyüklerin son 26 yılı


Dört büyük takımın, UEFA'da son 26 yılda gruplarda yer aldığı sezonlar:

Sezon UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası
2020-2021 - -
2019-2020 Galatasaray Beşiktaş-Trabzonspor
2018-2019 Galatasaray Beşiktaş-Fenerbahçe
2017-2018 Beşiktaş -
2016-2017 Beşiktaş Fenerbahçe
2015-2016 Galatasaray Beşiktaş-Fenerbahçe
2014-2015 Galatasaray Beşiktaş-Trabzonspor
2013-2014 Galatasaray Trabzonspor
2012-2013 Galatasaray Fenerbahçe
2011-2012 Trabzonspor Beşiktaş
2010-2011 - Beşiktaş
2009-2010 Beşiktaş Fenerbahçe-Galatasaray
2008-2009 Fenerbahçe Galatasaray
2007-2008 Beşiktaş-Fenerbahçe Galatasaray
2006-2007 Galatasaray Beşiktaş-Fenerbahçe
2005-2006 Fenerbahçe Beşiktaş
2004-2005 Fenerbahçe Beşiktaş
2003-2004 Beşiktaş-Galatasaray -
2002-2003 Galatasaray -
2001-2002 Fenerbahçe-Galatasaray -
2000-2001 Beşiktaş-Galatasaray -
1999-2000 Galatasaray -
1998-1999 Galatasaray -
1997-1998 Beşiktaş-Galatasaray -
1996-1997 Fenerbahçe -
1995-1996 - -


Not: UEFA Avrupa Kupası, daha sonra da UEFA Avrupa Ligi altında oynanan organizasyonda 2004-2005 sezonunda grup sistemine geçildi.

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