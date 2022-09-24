Dondurucu pizzası: Pişmiş pizza buzlukta nasıl saklanır, nasıl ısıtılır? Buzlukta mini pizza tarifi

Dondurucu Pizzası Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı sıcağa yakın ılık su

1 su bardağı ılık süt

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı silme tuz

1 yemek kaşığı silme şeker

1 çay kasığı zerdecal

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı kimyon

Aldığı kadar un

Sosu için;

1 yemek kasığı salça

Karabiber

Kekik

Yarım çay bardağı su

2 yemek kasığı sıvı yağ

Üzeri için;

Rendelenmiş kaşar 400 gr

Sucuk

Mısır

Zeytin

Dondurucu Pizzası Tarifi Nasıl Yapılır?

Yoğurma kabına su ,süt ,maya, şekeri alıp karıştıralım, 5 dk dinlendirelim. Daha sonra baharatları atalım azar azar ununu ve tuzunu ekleyip yoğuralım, yumuşak ele yapışan bir hamur olacak fakat çok cıvık kalmasın. Yoğurma işlemi bitince 1 saat kadar hamuru mayalandıralım. Mayalanan hamuru orta büyüklükte bezelere bölelim benim hamurumdan 5 beze çıkmıştı ikisini pişirdim. Bezeleri istediğimiz kalınlıkta ve şekilde açalım çok büyük olmasın. Bir pasta tabağına strec filmi uzunlamasına serelim, açtığımız hamuru strecin üzerine yerleştirelim çatalla delikler açalım ,daha sonra karıştırdığımız sosu sürelim az biraz kasar serpip salam, sucuk vb malzemeleri dizelim, istediğiniz her malzemeyi kullanabilirsiniz. Malzemeleri dizdikten sonra üzerine tekrar kaşar serpelim bolca. Daha sonra strecin diğer ucunu da açıp hamurun üzerini kaplayalım kenarda kalan streci de içe doğru katlayalım. Eğer strec hamurun kenarını kapatmazsa bir parça daha keserek yanlamasına saralım. Daha sonra pizzayı tabağı ile dondurucuya koyalım yaklaşık 1 saat kadar dinlendirip tabağı alabilirsiniz pizza donduğu için isteğiniz şekilde buzluğa yerleştirebilirsiniz. Kullanacağınız zaman ise buzluktan pizzayı çıkarıp çözmesini beklemeden strecten çıkaralım 220 derece önceden ısıtılmış fırında pişirelim.

Acil durumlarda hemen çıkarıp kullanilabileceğiniz pizzaniz dondurucuda hazır oluyor. Yaklaşık 20 dk da pişiyor.

Hem lezzetli hem de doyurucu olmasından dolayı birçok evde tüketilen önemli bir besin kaynağıdır. Evde yaptığınız zaman Oldukça rahat bir şekilde muhafaza edebileceğiniz bir yiyecek türü olan pizzalar buzdolabı içinde ortalama 34 gün bozulmadan durabilirler.

Pişirilmiş olan pizzalar 34 gün çiğ pizzalarda daha uzun süre muhafaza edilebilir.

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Dondurucuda Pizza nasıl saklanır?

Öncelikle Pizza saklamak basit bir uygulama gerektirir fakat bazı önemli detayları vardır.

Pizza Pişmiş olarak dondurucuya yerleştirilemez. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz yapısı bozulacaktır ve üzerindeki malzemelerden dolayı hızlıca bakteri üretmeye başlayacaktır. Pizzayı çiğ şekilde doğrudan dondurucuya yerleştirebilirsiniz. Çiğ biçimde yerleştirirken dikkat etmeniz gereken en önemli husus üzerindeki malzemelerin son kullanma tarihleridir. Malzemelerin son kullanma tarihi ile ilgili bir problem yaşamadığını sürece Pizzalarınızı yaklaşık bir yıl kadar buzdolabında dondurucu bölümü içinde muhafaza edebilirsiniz. Pizzaların uzun muhafaza ederken dondurucunun ısı derecesi eksi artı ile eksi 20 arasında olmalıdır. Daha düşük sıcaklıklarda Pizza muhafazası mümkün olmaz ve yapısı bozulur. Pizzalarınızı buzdolabı içerisinde saklarken mutlaka üst üste gelmemesine Özen gösterin. Birbirine temas ettiği zaman yapıları bozulacaktır bu nedenlerden ötürü saklama kapları daha uygun olur. Eczacılardan temin edebileceğiniz karton kutular uzun dönem saklamak için oldukça avantajlıdır. Pizzalarınızı dondurucuya koyarken tüm pizzaları aynı paketin içerisinde koymanızı tavsiye edilmez. Çünkü hepsi bir anda dışarı çıktığı zaman tekrardan dondurucuya yerleştirilmez. Dışarı çıkardığınız pizzalar Oda sıcaklığına gelene kadar beklenir ve ardından tavada pişirilebilir. Oda sıcaklığına gelene kadar beklemek istemiyorsanız mikrodalga fırınlarda doğrudan pişirilebilir. Mikrodalgada pişirdiğiniz pizzaları dondurucuya tekrar koymayınız.

Çözülmeye başlayan pizzalar hızlı şekilde bakteri üretir. Üzerindeki malzemelerden hem de hamurun içerisindeki mayadan dolayı oluşacak bu bakterileri engellemek için dondurucudan çıktıktan sonra pişirilen pizzalar tekrardan doldurulmalıdır. Doğru koşulları altında saklama işlemini başarabilirseniz yaklaşık bir yıl süreyle saklama şansınız bulunmaktadır.

Buzluk Pizzası(Pişman Olmayacaksınız) Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı su

1 paket kuru maya

1. 5 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Yarım küçük çay bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un

Sosu için:

1 yumurta sarısı

3 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı ketçap

Biraz sıvı yağ göz kararı

Üzeri için:

Sucuk

Biber

Kaşar

Zeytin

Domates

Mantar

Kaşar

Sosis

Ne arzu ederseniz.

Folyo

Buzluk Pizzası(Pişman Olmayacaksınız) Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak derin bir kaseye maya ve şeker koyalım. Bu arada da süt ve suyu parmak değdiğinde yakmayacak kadar ılık kıvamda ısıtalım. Maya ve şekerin üzerine dökelim.

5 dk köpük köpük olana kadar bekleyelim. Sonra içine tuz, yağ ekleyip kulak memesi yada oyun hamuru kıvamında hamur yoğuralım. Tahmini 4 su bardağı un kullanmış olabilirim.

Sonra üzerini kapatıp ben soğuk fırının içine koydum yarım saat sonra 2 katı oldu.

Mayalanan hamuru 7 bezeye ayırıp oklava ile açıp kenarlarını içine doğru kıvırıp bastıralım.

Sosu hazırlayalım yumurta sarısı, ketçap ,sıvı yağ ,salçayı fırça ile ortasına sürüp arzu ettiğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Ben sucuk, mısır, kaşar, biber, zeytin, domates koydum. Her pizzanın altına ve üstüne folyo serip üst üste dizin.

Endişelenmeyin hiç birşey olmuyor. Buzluğa kaldırın. Canınız ne zaman isterse o zaman çıkarıp 180 derecede pişirin .

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Pişmiş pizza nasıl Isıtılır? Dondurulmuş pizza nasıl pişirilir?

Tavayı orta ateşte ısıtın. 2- Pizza dilimlerini ekleyin ve kapaksız birkaç dakika pişirin.

Isıtırken bu adımları izlemeyi deneyin: Pizzayı bir tabağa yerleştirin. Mikrodalga fırınınızı yüzde 35 veya yüzde 40 güce ayarlayın. Pizzayı 45 saniye ısıtın. Kontrol edin ve gerekirse tekrarlayın.

Pizza Sosu Nasıl Yapılır?

1. adım: Salça ve domates püresini bir kaba alın. Sarımsakları ezip ilave edin.

2. adım: Kalan malzemeleri de ekleyip karıştırın. Eğer ketçabın tatlımsı tadını seviyorsanız 1 çay kaşığı şeker ilave edin.

3. adım: Dolapta 2 gün bekleyebilir.

Not: Bu sosu makarna sosu olarak da kullanabilirsiniz.

Pişmiş pizza kaç günde bozulur?

Pizza en fazla buzdolabında dört gün ve dondurucuda altı aya kadar.

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