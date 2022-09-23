Sarımsak ile nasıl zayıflanır? Ender Saraç'tan kilo verdirici sarımsak çayı tarifi ve sarımsak çayı faydaları

Günümüzde hemen hemen her evde muhakkak bir tane bile olsa bulunan sarımsak, sağlık açısından olduğu kadar kilo vermeye yardımcı popüler besinlerden biridir. Çok güçlü bir doğal antibiyotik olan sarımsak, virüs ve mikroplara karşı tam bir kalkan görevindedir. Enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliğiyle öne çıkan sarımsak, her derde devadır. Sağlık açısından yararlı olduğu gibi diyette de işinize yarayacak olan sarımsak, iştah kontrolü sağlayarak uzun süre karnınızı tok tutacaktır. Gün içerisinde tüketilecek olan bir diş sarımsağın faydalarını ister sağlık alanında ister kilo verme sürecinden istifade edebilirsiniz. Elinde tutulduğu zaman bile hoş olmayan bir koku bırakan sarımsak, zayıflamak için çiğ bir şekilde yutularak ya da çeşitli tarifleriyle diyette tüketilebilen mükemmel bir bitkidir. Sağlıklı ve doğal yollarla zayıflamak isteyen kişiler, sarımsak tüketimi ile kısa zamanda fazlalık kilolardan kurtulabilir. Alternatif tıpta etkili bir tedavi yöntemi olarak sık kullanılan sarımsak, antibiyotik vazifesi görerek kan basıncını ve kolesterolü düşürmede etkilidir. Sarımsak tüketiminin çeşitli yöntemlerle tüketilmesi ile sağlanan kilo kaybı, Angelina Jolie gibi ünlü isimlerde de gerçekleşmiştir. (11 kilo vermişti)

SARIMSAK İLE KİLO VERMENİN YOLLARI! SARIMSAK DİYETİ...

SARIMSAK VE ZENCEFİLLE ZAYIFLAMAK İÇİN...

Evinizde bulunan zencefilin köklerinden 4 tanesini köşeye ayırıp rendeleyin. Üzerine 4 ya da 5 diş sarımsağı ezip kaynattıktan sonra suya ezip rendelediğiniz malzemeleri ilave edin. 30 dakika daha kaynatın. Karışımın soğumasını bekledikten sonra isteğinize bağlı bal ya da limon sıkarak tüketmeye başlayabilirsiniz.

Zayıflamak için tüketilecek olan bir diğer etkili yöntem de sarımsak çayıdır. Sizde bu karışım sayesinde kilolarınızdan en kısa zamanda kurtulabilirsiniz. Peki yağ yakımını kolaylaştıran sarımsağı sıvı olarak nasıl tüketebiliriz? Yağ yakan en etkili enfes sarımsak çayı tarifini sizler için anlattık...

KİLO VERDİREN SARIMSAK ÇAYI NASIL HAZIRLANIR? SARIMSAK İLE ZAYIFLAMA YÖNTEMİ...

ZAYIFLATAN SARIMSAK ÇAYI TARİFİ:

MALZEMELER

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Limon suyu

1 su bardağı su

YAPILIŞI

Öncelikle orta büyüklükteki bir cezveye su koyup içine rendelenmiş zencefili ya da rendelenmiş 3 parça kuru zencefili koyun. Kaynattıktan sonra 3 diş sarımsağı havanda dövün.

Dövdüğünüz zencefilleri karışımın içine atın ve yine 10 dakika kadar kaynatın. Demledikten sonra çayı süzerek birazcık limon sıkıp tüketin.

SARIMSAK ÇAYI NASIL TÜKETİLMELİ? SARIMSAK ÇAYINI KİMLER İÇEMEZ?

Sarımsak çayının içine şeker atmadan içmeli ve sabah-akşam olmak üzere günde 2 bardak kadar tüketmelisiniz. Karnınız çok aç iken ya da dolu iken içmemeye gözen göstermelisiniz. Hiçbir zayıflama yönteminde tek başına tüketilen besin kilo verdirmediği gibi sarımsak çayını spor yapmadan ve sağlıklı beslenmeden uygulamak etki göstermeyecektir.

Kış aylarında hastalıklara karşı koruyucu bir bitki olan sarımsak günde 3 defa tüketilirse vücudun ihtiyaç duyduğu C vitamini miktarını karşılamaktadır. Prof. Ender Saraç'ın tarifine göre bilgilerini verdiğimiz sarımsak çayını emzirme dönemindeki annelerin ve hamilelerin tüketmesi uygun değildir.

Sarımsak çayının sağlığımıza olan faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz: